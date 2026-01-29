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Νέα επίθεση Τραμπ: «Ηλίθιος» ο Πάουελ - Απειλές για δασμούς και παγκόσμια ανατροπή επιτοκίων
Ειδήσεις
15:40 - 29 Ιαν 2026

Νέα επίθεση Τραμπ: «Ηλίθιος» ο Πάουελ - Απειλές για δασμούς και παγκόσμια ανατροπή επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Με ανάρτησή του στο Truth Social, τον χαρακτήρισε «ηλίθιο», κατηγορώντας τον ότι βλάπτει την αμερικανική οικονομία και την εθνική ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι –όπως υποστηρίζει– ο πληθωρισμός δεν αποτελεί πλέον απειλή.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι τα υψηλά επιτόκια κοστίζουν στις ΗΠΑ εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και ότι, χάρη στα έσοδα από τους δασμούς, η χώρα θα έπρεπε να έχει τα χαμηλότερα επιτόκια παγκοσμίως. Παράλληλα, απείλησε τρίτες χώρες, λέγοντας πως με «ένα απλό αναποδογύρισμα της πένας» θα μπορούσαν να εισρεύσουν δισεκατομμύρια περισσότερα δολάρια στις ΗΠΑ, αναγκάζοντάς τες να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αποκομίζουν κέρδη εις βάρος της αμερικανικής οικονομίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρόεδρου των ΗΠΑ

«Ο Τζερόμ «Πολύ αργά» Πάουελ αρνήθηκε για άλλη μια φορά να μειώσει τα επιτόκια, παρόλο που δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο να τα διατηρεί τόσο υψηλά. Βλάπτει τη χώρα μας και την εθνική της ασφάλεια. Θα έπρεπε να έχουμε ένα σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο τώρα που ακόμη και αυτός ο ηλίθιος παραδέχεται ότι ο πληθωρισμός δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα ή απειλή. Κοστίζει στην Αμερική εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε εντελώς περιττά και αδικαιολόγητα έξοδα για τόκους. Λόγω των τεράστιων χρηματικών ποσών που εισρέουν στη χώρα μας λόγω των δασμών, θα έπρεπε να πληρώνουμε το ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι ΑΤΜ με χαμηλό επιτόκιο, που θεωρούνται κομψές, στιβαρές και εξαιρετικές, μόνο και μόνο επειδή οι ΗΠΑ τους το επιτρέπουν. Οι δασμοί που τους επιβάλλονται, ενώ μας αποφέρουν ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ, εξακολουθούν να επιτρέπουν στις περισσότερες από αυτές να έχουν ένα σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα, αν και πολύ μικρότερο, με την όμορφη, πρώην κακοποιημένη χώρα μας. Με άλλα λόγια, ήμουν πολύ ευγενικός, καλός και προσεκτικός με χώρες σε όλο τον κόσμο. Με ένα απλό αναποδογύρισμα της πένας, ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ περισσότερα δολάρια θα έρχονταν στις ΗΠΑ και αυτές οι χώρες θα έπρεπε να επιστρέψουν στο να βγάζουν χρήματα με τον παλιό τρόπο, όχι εις βάρος της Αμερικής. Ελπίζω όλοι να εκτιμήσουν, αν και πολλοί δεν το εκτιμούν, τι έχει κάνει η σπουδαία μας χώρα γι' αυτές. Η Fed θα πρέπει να μειώσει σημαντικά τα επιτόκια, ΤΩΡΑ! Οι δασμοί έχουν κάνει την Αμερική ξανά δυνατή και ισχυρή, πολύ πιο δυνατή και πιο ισχυρή από οποιοδήποτε άλλο έθνος. Ανάλογα με αυτή τη δύναμη, τόσο οικονομική όσο και άλλη, ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΑΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Τελευταία τροποποίηση στις 29/01/2026 - 15:51
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