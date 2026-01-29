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Ευρωαγορές: Θετικό άνοιγμα καθώς ξεκινά η «Super Πέμπτη» των αποτελεσμάτων
Χρηματιστήρια
10:48 - 29 Ιαν 2026

Ευρωαγορές: Θετικό άνοιγμα καθώς ξεκινά η «Super Πέμπτη» των αποτελεσμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν υψηλότερα την Πέμπτη 29/1, καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν σε μια σειρά από αποτελέσματα εταιρειών από μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,56% λίγο μετά το άνοιγμα στις 611,92 μονάδες, μετά την πτώση της προηγούμενης ημέρας. Σε θετικό mood και οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες:

  • Βρετανικός FTSE: +0,60% στις 10.214,95 μονάδες,
  • Γαλλικός CAC 40: +0,91% στις 8.139,76 μονάδες,
  • Γερμανικός DAX: -0,52% στις 24.713,50 μονάδες,
  • Ισπανικός IBEX: +0,29% στις 17.658,41 μονάδες,
  • Ιταλικός MIB: +0,58% στις 45.402,50 μονάδες.

Κέρδη 6,12 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Deutsche Bank το 2025, τα υψηλότερα από το 2007. Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, μία μόλις ημέρα μετά την έφοδο της αστυνομίας στα γραφεία της στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο ξέπλυμα χρήματος, ανακοίνωσε καθαρά κέρδη, αναλογούντα στους μετόχους, ύψους 6,12 δισ. ευρώ, έναντι 2,7 δισ. ευρώ πέρυσι, ελαφρώς υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών που εκτιμούσαν κέρδη 6 δισ. ευρώ.

Όσον αφροά τη Wizz Air, τα έσοδα του τρίτου τριμήνου, που έληξε τον Δεκέμβριο, ανήλθαν σε σχεδόν 1,3 δισ. ευρώ (1,6 δισ. δολάρια), από 1,17 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ανακοίνωσε την Πέμπτη η ουγγρική αεροπορική εταιρεία. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις εκτιμήσεις αναλυτών του Bloomberg για 1,25 δισ. ευρώ.

Αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινώσουν εντός της ημέρας και οι ING, Roche, Swedbank, ABB, Sanofi, Nokia, STMicroelectronics και SAP.

Οι αγορές των ΗΠΑ επικεντρώνονται επίσης στην περίοδο δημοσίευσης αποτελεσμάτων, με την Apple να ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο μετά το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη. Στη συνέχεια θα ανακοινώσουν αποτελέσματα η Mastercard, η Caterpillar και η Lockheed Martin.

Τα futures του S&P 500 δεν παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές την Τετάρτη το βράδυ, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο εύρος-στόχο 3,5% έως 3,75%.

Στην ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση, η Federal Open Market Committee ανέφερε ότι οι δείκτες υποδηλώνουν ότι «η οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό» και ότι το ποσοστό ανεργίας «έχει δείξει κάποια σημάδια σταθεροποίησης».

Η αγορά μελλοντικών επιτοκίων Fed εξακολουθεί να προβλέπει δύο μειώσεις κατά τέταρτο ποσοστιαίας μονάδας έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch Tool.

Οι αγορές στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κυρίως υποχώρησαν την Πέμπτη.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/01/2026 - 11:38
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