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Υπογράφηκε το κοινό σχέδιο δράσης Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου
Ειδήσεις
18:32 - 29 Ιαν 2026

Υπογράφηκε το κοινό σχέδιο δράσης Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου

Reporter.gr Newsroom
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Στο Κάιρο υπογράφηκαν την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου το Κοινό Σχέδιο Δράσης (ΚΣΔ) Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου και το Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας - Αιγύπτου για το έτος 2026.

Οι εν λόγω συμφωνίες αποτελούν συνέχεια των αντίστοιχων πρωτοβουλιών που είχαν υπογραφεί το 2025 και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή διακλαδικών ασκήσεων, συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, επιτελικές συναντήσεις, καθώς και συνομιλίες επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι με την υπογραφή του ΚΣΔ και του ΠΣΣ επιβεβαιώνονται οι στρατιωτικοί δεσμοί μεταξύ των χωρών, ενισχύεται περαιτέρω η στρατιωτική τους συνεργασία και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της στήριξης της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

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