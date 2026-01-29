ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ - Ράγισαν καρδιές στην Τούμπα (videos)
Ειδήσεις
18:24 - 29 Ιαν 2026

Στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ - Ράγισαν καρδιές στην Τούμπα (videos)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έφτασε λίγο μετά τις έξι το απόγευμα της Πέμπης (29/1) στη Θεσσαλονίκη το C-130 με τις σορούς των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα της περασμένης Τρίτης, στη Ρουμανία. 

Το C-130 υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης συγγενείς των θυμάτων καθώς και οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg17w14kbe61?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στη συνέχεια, με μηχανοκίνητη πορεία οι οπαδοί συνόδευσαν τις σορούς μέχρι την Τούμπα, όπου τελέστηκε τρισάγιο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg191dfgn8ix?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1aot7c9g95?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Χιλιάδες οπαδοί βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο γήπεδο της Τούμπας και αποχαιρέτησαν με συνθήματα τα 7 παιδιά που χάθηκαν πρόωρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg19t2m0nhi1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Λίγο πριν από την αναχώρηση από τη Ρουμανία τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε κάθε ένα από τα επτά φέρετρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg17kcyz1fbl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Νωρίτερα έφτασαν στην Ελλάδα και οι δύο τραυματίες οπαδοί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg17ihy727op?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 29/01/2026 - 20:56
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΑΔΕ: Γιατί 18.000 επιχειρήσεις κινδυνεύουν από 12/02 να μην εκδίδουν νόμιμα τιμολόγια;
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Γιατί 18.000 επιχειρήσεις κινδυνεύουν από 12/02 να μην εκδίδουν νόμιμα τιμολόγια;

Συνάντηση Μητσοτάκη – Βοτρέν: Στρατηγική προτεραιότητα η ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη – Βοτρέν: Στρατηγική προτεραιότητα η ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία

Δίκτυα, διασυνδέσεις και υποδομές: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις στην ενέργεια
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δίκτυα, διασυνδέσεις και υποδομές: Στο επίκεντρο οι επενδύσεις στην ενέργεια

ΕΟΔΥ: Σταθερά υψηλή η θετικότητα για γρίπη, αυξάνονται οι σοβαρές νοσηλείες
Υγεία

ΕΟΔΥ: Σταθερά υψηλή η θετικότητα για γρίπη, αυξάνονται οι σοβαρές νοσηλείες

Aegean: Επενδύει σε συμμετοχή 45% στην εταιρεία APELLA
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Aegean: Επενδύει σε συμμετοχή 45% στην εταιρεία APELLA

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Βαριές καμπάνες για 4 συλληφθέντες σε στέκι παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη
Ειδήσεις

Βαριές καμπάνες για 4 συλληφθέντες σε στέκι παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό - Παρέλαβε οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers
Ναυτιλία

ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό - Παρέλαβε οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης
Επιχειρήσεις

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 20:00

Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό: Ποια νησιά μπαίνουν σε αυστηρότερο πλαίσιο

Τεχνολογία
11/08/2026 - 19:30

Οι πόλεμοι της νέας εποχής κρίνονται και από το Διάστημα – Η κούρσα των δορυφόρων

Magazino
11/08/2026 - 19:00

Οδύσσεια: 7 στους 10 Έλληνες θεατές λένε «ναι» στην ταινία του Νόλαν

Τεχνολογία
11/08/2026 - 18:40

Η Wall Street βάζει $500 δισ. στην AI – Το νέο μεγάλο στοίχημα της Nvidia

Ειδήσεις
11/08/2026 - 18:15

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 17:45

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Magazino
11/08/2026 - 17:27

Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 17:08

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 16:53

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:08

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:04

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πολιτική
11/08/2026 - 15:53

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:51

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:45

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ