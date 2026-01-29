Στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ - Ράγισαν καρδιές στην Τούμπα (videos)

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Έφτασε λίγο μετά τις έξι το απόγευμα της Πέμπης (29/1) στη Θεσσαλονίκη το C-130 με τις σορούς των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα της περασμένης Τρίτης, στη Ρουμανία.

Το C-130 υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης συγγενείς των θυμάτων καθώς και οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ.

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Στη συνέχεια, με μηχανοκίνητη πορεία οι οπαδοί συνόδευσαν τις σορούς μέχρι την Τούμπα, όπου τελέστηκε τρισάγιο.

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Χιλιάδες οπαδοί βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο γήπεδο της Τούμπας και αποχαιρέτησαν με συνθήματα τα 7 παιδιά που χάθηκαν πρόωρα.

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Λίγο πριν από την αναχώρηση από τη Ρουμανία τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε κάθε ένα από τα επτά φέρετρα.

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Νωρίτερα έφτασαν στην Ελλάδα και οι δύο τραυματίες οπαδοί.

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