Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε για κατάπαυση του πυρός μίας εβδομάδας στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (29/1) ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός διάρκειας μίας εβδομάδας στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι η Μόσχα συνεχίζει να διατηρεί την επιθετική της ρητορική.

«Ζήτησα προσωπικά από τον Πούτιν να μην ανοίξει πυρ στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις για μία εβδομάδα, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών. Συμφώνησε να το κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησής του.

Όπως υποστήριξε, η συμφωνία επιτεύχθηκε χάρη στην προσωπική του παρέμβαση, την οποία συνδύασε με τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι πολλοί τον είχαν αποθαρρύνει από το να προβεί στο τηλεφώνημα, θεωρώντας ότι δεν θα είχε πρακτικό αποτέλεσμα. «Κι όμως, έγινε», τόνισε.

«Συμφώνησε και είμαστε ικανοποιημένοι που αποδέχθηκε το αίτημα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι και οι Ουκρανοί ένιωσαν ανακούφιση από την εξέλιξη, καθώς δοκιμάζονται σκληρά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε επίσης τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες στο πεδίο της σύγκρουσης: «Το κρύο εκεί είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί», είπε χαρακτηριστικά.

Πολύ κοντά σε συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή μία συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι οι Ζελένσκι και Πούτιν βρίσκονται "πολύ κοντά" στο να κανονίσουν μια συνάντηση, μετά τη μεσολάβηση ειρηνευτικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα (29/1) ότι η Ρωσία επανέλαβε την πρόσκλησή της προς τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, να έρθει στην Μόσχα για συνομιλίες, αλλά δεν έλαβε ακόμη καμία απάντηση. Ο Ζελένσκι είχε απορρίψει πέρυσι μια παρόμοια πρόταση, προτείνοντας στον Βλαντίμιρ Πούτιν να πάει εκείνος στο Κίεβο.

Την ετοιμότητα του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, επιβεβαίωσε και ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα.