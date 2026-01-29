ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
easyJet: «Τρελή ιδέα» η πρόταση ΕΕ για δωρεάν επιπλέον χειραποσκευές
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
19:35 - 29 Ιαν 2026

easyJet: «Τρελή ιδέα» η πρόταση ΕΕ για δωρεάν επιπλέον χειραποσκευές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η easyJet χαρακτήρισε «τρελή ιδέα» την πρόταση για δωρεάν μεταφορά επιπλέον χειραποσκευών σε όλες τις πτήσεις εντός Ευρώπης, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια νομοθεσία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών και καθυστερήσεις πτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε υπέρ του δικαιώματος όλων των επιβατών να μεταφέρουν μια μικρή βαλίτσα επιπλέον της χειραποσκευής που ήδη επιτρέπεται δωρεάν κάτω από το κάθισμα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της easyJet, Kenton Jarvis, υποστήριξε από τη μεριά του ότι η παροχή αυτού του δικαιώματος σε όλους τους επιβάτες συνιστά «τρελή ευρωπαϊκή νομοθεσία» και θα αποτελέσει «καταστροφή για τον καταναλωτή».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών, κάθε ταξιδιώτης θα έχει δικαίωμα σε ένα «προσωπικό αντικείμενο», όπως τσάντα, σακίδιο ή λάπτοπ, σε συνδυασμό με μια χειραποσκευή έως 7 κιλά και συνολικές διαστάσεις έως 100 εκ. Η νέα χειραποσκευή θα είναι μεγαλύτερη από τα όρια που ισχύουν σήμερα σε εταιρείες όπως η Ryanair.

Οι αλλαγές πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν γίνουν νόμος και θα ισχύουν για όλους τους επιβάτες που ταξιδεύουν από ή προς αεροδρόμια της ΕΕ με ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία, επηρεάζοντας κυρίως τις πτήσεις μικρών αποστάσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Jarvis επισήμανε ότι, αν τελικά ισχύσουν οι νέοι κανόνες, θα εφαρμοστούν σε ολόκληρο τον στόλο της easyJet, ανεξαρτήτως δικαιοδοσίας. «Δεν υπάρχει χώρος στην καμπίνα. Θα επιστρέφαμε στις εποχές που έπρεπε να παραδίδουμε τις χειραποσκευές στο χώρο αποσκευών, μια από τις βασικές αιτίες καθυστερήσεων κατά την επιβίβαση», τόνισε.

Οι χρεώσεις για τις χειραποσκευές αποτελούν σημαντικό μέρος των εσόδων της easyJet από πρόσθετες υπηρεσίες, που φτάνουν τα 2,5 δισ. λίρες ετησίως. «Θα αναγκαστούμε να μετακυλήσουμε αυτά τα κόστη στους επιβάτες», πρόσθεσε ο Jarvis.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Eίμαστε ξανά σε καλό δρόμο», δηλώνει η Δανία για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία
Ειδήσεις

«Eίμαστε ξανά σε καλό δρόμο», δηλώνει η Δανία για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία

Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα κορυφαίων εταιρειών
Χρηματιστήρια

Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα κορυφαίων εταιρειών

Η Μονακό του Σπανούλη υπό χρεοκοπία - Αναλαμβάνει να τη σώσει το Πριγκιπάτο
Ειδήσεις

Η Μονακό του Σπανούλη υπό χρεοκοπία - Αναλαμβάνει να τη σώσει το Πριγκιπάτο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Πολιτική

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές
Ειδήσεις

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση
Ειδήσεις

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets
Ειδήσεις

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 22:00

«Δεν θα ορίσετε εσείς ποια είμαι»: Η απάντηση της 16χρονης Λίσα Ιτόγια στις ρατσιστικές επιθέσεις

Υγεία
11/08/2026 - 21:30

Ειδική άδεια μητρότητας 9 μηνών: Οι νέες δικαιούχοι – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
11/08/2026 - 21:00

Τελεσίγραφο Ιράν στις ΗΠΑ: «Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να αποδεχθείτε τους όρους μας»

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 20:32

Σε τροχιά ιστορικών υψηλών τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 20:00

Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό: Ποια νησιά μπαίνουν σε αυστηρότερο πλαίσιο

Τεχνολογία
11/08/2026 - 19:30

Οι πόλεμοι της νέας εποχής κρίνονται και από το Διάστημα – Η κούρσα των δορυφόρων

Magazino
11/08/2026 - 19:00

Οδύσσεια: 7 στους 10 Έλληνες θεατές λένε «ναι» στην ταινία του Νόλαν

Τεχνολογία
11/08/2026 - 18:40

Η Wall Street βάζει $500 δισ. στην AI – Το νέο μεγάλο στοίχημα της Nvidia

Ειδήσεις
11/08/2026 - 18:15

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 17:45

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Magazino
11/08/2026 - 17:27

Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 17:08

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 16:53

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:08

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:04

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πολιτική
11/08/2026 - 15:53

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:51

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:45

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ