easyJet: «Τρελή ιδέα» η πρόταση ΕΕ για δωρεάν επιπλέον χειραποσκευές

Η easyJet χαρακτήρισε «τρελή ιδέα» την πρόταση για δωρεάν μεταφορά επιπλέον χειραποσκευών σε όλες τις πτήσεις εντός Ευρώπης, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια νομοθεσία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών και καθυστερήσεις πτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε υπέρ του δικαιώματος όλων των επιβατών να μεταφέρουν μια μικρή βαλίτσα επιπλέον της χειραποσκευής που ήδη επιτρέπεται δωρεάν κάτω από το κάθισμα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της easyJet, Kenton Jarvis, υποστήριξε από τη μεριά του ότι η παροχή αυτού του δικαιώματος σε όλους τους επιβάτες συνιστά «τρελή ευρωπαϊκή νομοθεσία» και θα αποτελέσει «καταστροφή για τον καταναλωτή».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών, κάθε ταξιδιώτης θα έχει δικαίωμα σε ένα «προσωπικό αντικείμενο», όπως τσάντα, σακίδιο ή λάπτοπ, σε συνδυασμό με μια χειραποσκευή έως 7 κιλά και συνολικές διαστάσεις έως 100 εκ. Η νέα χειραποσκευή θα είναι μεγαλύτερη από τα όρια που ισχύουν σήμερα σε εταιρείες όπως η Ryanair.

Οι αλλαγές πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν γίνουν νόμος και θα ισχύουν για όλους τους επιβάτες που ταξιδεύουν από ή προς αεροδρόμια της ΕΕ με ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία, επηρεάζοντας κυρίως τις πτήσεις μικρών αποστάσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Jarvis επισήμανε ότι, αν τελικά ισχύσουν οι νέοι κανόνες, θα εφαρμοστούν σε ολόκληρο τον στόλο της easyJet, ανεξαρτήτως δικαιοδοσίας. «Δεν υπάρχει χώρος στην καμπίνα. Θα επιστρέφαμε στις εποχές που έπρεπε να παραδίδουμε τις χειραποσκευές στο χώρο αποσκευών, μια από τις βασικές αιτίες καθυστερήσεων κατά την επιβίβαση», τόνισε.

Οι χρεώσεις για τις χειραποσκευές αποτελούν σημαντικό μέρος των εσόδων της easyJet από πρόσθετες υπηρεσίες, που φτάνουν τα 2,5 δισ. λίρες ετησίως. «Θα αναγκαστούμε να μετακυλήσουμε αυτά τα κόστη στους επιβάτες», πρόσθεσε ο Jarvis.