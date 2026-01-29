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Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα κορυφαίων εταιρειών
Χρηματιστήρια
19:23 - 29 Ιαν 2026

Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα κορυφαίων εταιρειών

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν πτωτικά την Πέμπτη (29/1), καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν σε μια σειρά από ανακοινώσεις κερδών μερικών από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε μειωμένος κατά 0,22% κινούμενος στις 607,16 μονάδες.

Η SAP κατρακύλησε στο χαμηλότερο επίπεδο του πανευρωπαϊκού δείκτη, σημειώνοντας πτώση 16% — τη μεγαλύτερη από το 2020 — η οποία επηρέασε επίσης τον γερμανικό DAX, ο οποίος υποχώρησε κατά 2,13% στις 24,293.24 μονάδες. Τα αποτελέσματα της γερμανικής εταιρείας λογισμικού για το τέταρτο τρίμηνο έδειξαν ότι τα έσοδα από cloud ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων, ενώ η εταιρεία προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη του backlog στο cloud θα «επιβραδυνθεί ελαφρώς» το 2026.

Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE ενισχύθηκε ελαφρώς 0,10% στις 10,165.00 μονάδες, ενώ και ο γαλλικός CAC κατέγραψε οριακή άνοδο 0,06% στις 8,071.36 μονάδες.

Όσον αφορά τώρα τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX έκλεισε πτωτικά κατά 0,17% στις 17,577.30 μονάδες, ενώ και ο ιταλικός MIB σημείωσε αντίστοιχη πτώση 0,17% στις 45,060.50 μονάδες.

Ανά τομείς, οι εταιρείες βασικών πόρων ηγήθηκαν με άνοδο 3,2%, ενώ οι ευρωπαϊκές τράπεζες ενισχύθηκαν κατά 0,6% και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πρόσθεσαν 1,4%, σε μια πολυάσχολη πρωινή συνεδρίαση για τα τραπεζικά κέρδη.

Οι μετοχές της ABB εκτοξεύτηκαν κατά 8% την Πέμπτη, αφού τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου αποκάλυψαν αύξηση παραγγελιών κατά 36%, φτάνοντας συνολικά τα 10,32 δισ. δολάρια, ποσό ρεκόρ για την εταιρεία με έδρα τη Ζυρίχη.

Οι αποτελέσματα της Deutsche Bank για το τέταρτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε αρκετές μετρήσεις, με τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους να φτάνουν το 1,3 δισ. ευρώ για την τριμηνιαία περίοδο, υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών για 1,12 δισ. ευρώ. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν μια μέρα αφότου οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της τράπεζας στο Βερολίνο και τη Φρανκφούρτη στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρημάτων. Οι μετοχές της τράπεζας έκλεισαν με πτώση 1,9%.

Η ING Groep επίσης ξεπέρασε τις προβλέψεις για κέρδη, με τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους να φτάνουν τα 1,4 δισ. ευρώ, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 1,3 δισ. ευρώ, αλλά οι μετοχές της υποχώρησαν κατά 1,1%. Η Swedbank υποχώρησε κατά 0,3% και η SEB βυθίστηκε 6,6% μετά από αποτυχία να πετύχει τα καθαρά κέρδη στόχους του τέταρτου τριμήνου.

Η Roche, η ελβετική πολυεθνική στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ενισχύθηκε σχεδόν 2,6%, ανακτώντας μέρος των πρωινών απωλειών, ενώ η γαλλική φαρμακευτική εταιρεία Sanofi αυξήθηκε 0,5%, μετά την ανακοίνωση μεικτών αποτελεσμάτων και από τις δύο εταιρείες.

Άλλες εταιρείες που ανακοίνωσαν κέρδη περιλαμβάνουν τις Wizz Air, Nokia και STMicroelectronics.

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