Βρετανία: Προς υψηλό τετραετίας η αιολική ενέργεια τον Ιανουάριο

Η παραγωγή αιολικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να φτάσει τον Ιανουάριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, γεγονός που πιέζει προς τα κάτω τις τιμές της ενέργειας, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η παραγωγή εκτιμάται ότι θα υπερβεί κατά μέσο όρο τα 14 γιγαβάτ τον Ιανουάριο.

Όσον αφορά την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κινείται στα 109 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τα συμβόλαια της επόμενης ημέρας, μόλις επτά ευρώ υψηλότερη από την αντίστοιχη τιμή στη Γαλλία. Σημειώνεται ότι στην Γαλλία το κόστος ενέργειας παραμένει σχετικά χαμηλό, καθώς η χώρα βασίζεται κυρίως στην πυρηνική ενέργεια, η οποία παρέχει σταθερή παραγωγή και προστατεύει τους καταναλωτές από τις διακυμάνσεις της προσφοράς και της ζήτησης.

Η αυξημένη παραγωγή αιολικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο οφείλεται στους θυελλώδεις ανέμους που επικράτησαν τον Ιανουάριο, ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης οι συνθήκες δεν ήταν το ίδιο ευνοϊκές.

Στη Γερμανία, για παράδειγμα, οι ασθενείς άνεμοι οδηγούν την παραγωγή αιολικής ενέργειας προς το χαμηλότερο επίπεδο από το 2021. Πρόκειται για κρίσιμη εξέλιξη, δεδομένου ότι η χώρα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα αιολικά πάρκα για την ηλεκτροδότησή της. Το κενό παραγωγής αναμένεται να καλυφθεί από εναλλακτικές πηγές, όπως τα ορυκτά καύσιμα, καθώς η Γερμανία έχει σταματήσει την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας από το 2023.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν σημαντικές καταιγίδες για τον Φεβρουάριο, οι οποίες ωστόσο αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τον νότιο ευρωπαϊκό χώρο. Η ένταση των φαινομένων στις χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης προβλέπεται χαμηλότερη, κάτι που πιθανόν θα έχει αντίκτυπο στο ενεργειακό κόστος στη Γερμανία.