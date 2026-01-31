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Μίνι shutdown στις ΗΠΑ εν αναμονή της κρίσιμης ψηφοφορίας στο Κογκρέσο
Ειδήσεις
09:58 - 31 Ιαν 2026

Μίνι shutdown στις ΗΠΑ εν αναμονή της κρίσιμης ψηφοφορίας στο Κογκρέσο

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν από το σήμερα (Σάββατο, 31/1) σε καθεστώς μερικής αναστολής λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους, καθώς δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. 

Πιο αναλυτικά, οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση, εφόσον δεν συνοδευτεί από περιορισμούς στη δράση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), μετά τον θάνατο δύο ανθρώπων από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι η κατάσταση αυτή δεν θα διαρκέσει πολύ, καθώς αναμένεται ψηφοφορία στο Κογκρέσο τη Δευτέρα (2/2). Σύμφωνα με αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, σε περίπτωση έγκρισης, οι υπηρεσίες που έχουν επηρεαστεί ενδέχεται να επαναλειτουργήσουν ακόμη και την ίδια ημέρα.

Η Γερουσία είχε ήδη εγκρίνει νωρίτερα ένα σχέδιο προϋπολογισμού, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες ότι το «shutdown» θα είναι περιορισμένης διάρκειας. Πλέον θεωρείται πιθανό ότι και η Βουλή των Αντιπροσώπων θα δώσει το πράσινο φως στο ίδιο σχέδιο, με ψηφοφορία που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές της εβδομάδας, ώστε να τερματιστεί η δημοσιονομική εμπλοκή.

Κατά συνέπεια, οι επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες, καθώς η μερική αναστολή λειτουργίας του κράτους ενδέχεται να περιοριστεί σε ένα σαββατοκύριακο, χωρίς να τεθούν σε αναγκαστική άδεια μεγάλοι αριθμοί δημοσίων υπαλλήλων.

Σε εσωτερικό σημείωμα, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου (OMB) ζήτησε το βράδυ της Παρασκευής από τα υπουργεία να προετοιμάσουν σχέδια αντιμετώπισης της δημοσιονομικής παράλυσης, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι αυτή θα έχει σύντομη διάρκεια.

Το κείμενο που εγκρίθηκε με 71 ψήφους υπέρ και 29 κατά αποτελεί προϊόν συμβιβασμού μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και Δημοκρατικών Γερουσιαστών. Οι τελευταίοι εξακολουθούν να απορρίπτουν τον προτεινόμενο προϋπολογισμό για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, εφόσον δεν προβλέπονται μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία της ICE, απαιτώντας αυστηρότερους κανόνες μετά την έντονη κοινωνική αντίδραση που προκάλεσαν τα πρόσφατα περιστατικά στη Μινεάπολη.

Τελικά, συμφώνησαν να εγκρίνουν τις πέντε από τις έξι ενότητες του προϋπολογισμού, ενώ το σκέλος που αφορά το DHS θα αποτελέσει αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που το Κογκρέσο αδυνατεί να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία. Τρεις μήνες νωρίτερα είχε προηγηθεί το μεγαλύτερο σε διάρκεια «shutdown» στην ιστορία των ΗΠΑ, το οποίο διήρκεσε 43 ημέρες.

Η τρέχουσα δημοσιονομική εμπλοκή είναι σαφώς πιο περιορισμένη, καθώς ορισμένα υπουργεία έχουν ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση έως τη λήξη του ομοσπονδιακού οικονομικού έτους, στις 30 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ αυτών είναι και το Υπουργείο Γεωργίας, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα επηρεαστούν τα προγράμματα κουπονιών τροφίμων και επισιτιστικής βοήθειας από τα οποία εξαρτώνται εκατομμύρια αμερικανικά νοικοκυριά.

Αντίθετα, επηρεάζονται υπηρεσίες όπως τα Υπουργεία Οικονομικών, Άμυνας, Εσωτερικής Ασφάλειας, Μεταφορών, Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, καθώς και το Υπουργείο Εργασίας.

Τι διεκδικούν οι Δημοκρατικοί

Η πολιτική αντιπαράθεση που οδήγησε στο μερικό «shutdown» πυροδοτήθηκε από τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι, ο οποίος πυροβολήθηκε από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ήταν ο δεύτερος θάνατος στη Μινεσότα μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων σε περιστατικό που αφορούσε ομοσπονδιακούς πράκτορες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε εθνικό επίπεδο. Είχε προηγηθεί ο θάνατος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά πράκτορα της ICE.

Οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, απαιτώντας αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας. Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η υποχρεωτική χρήση καμερών σώματος από τους πράκτορες, η απαίτηση για δικαστικά εντάλματα πριν από επιχειρήσεις, η απαγόρευση χρήσης μάσκας από το προσωπικό της ICE, καθώς και ο τερματισμός των εκτεταμένων επιχειρήσεων μαζικών ελέγχων για τη μετανάστευση.

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