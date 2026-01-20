Σε αναβρασμό η Μινεάπολις: Η σκληρή καταστολή του ICE και η γέννηση ενός νέου κύματος αντίστασης

Η δολοφονία της Ρενέ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολις αποτέλεσε σημείο καμπής για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών, πυροβολήθηκε τέσσερις φορές αφού άφησε το παιδί της στο σχολείο και προσπάθησε να απομακρυνθεί από πράκτορες της ICE. Της αρνήθηκαν ιατρική βοήθεια και τα τελευταία της λόγια –«δεν είμαι θυμωμένη μαζί σου»– καταγράφηκαν σε βίντεο, προκαλώντας παγκόσμια οργή. Λίγες ημέρες αργότερα, η ICE πυροβόλησε και σκότωσε έναν Βενεζουελανό άνδρα, πυροδοτώντας νέες, πιο μαχητικές διαδηλώσεις.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς περιέγραψε σε δραματικό τηλεοπτικό διάγγελμα μια κατάσταση «κατοχής», κάνοντας λόγο για 2.000–3.000 ένοπλους, μασκοφόρους ομοσπονδιακούς πράκτορες που απαγάγουν πολίτες χωρίς ένταλμα, ελέγχουν «χαρτιά» ακόμη και σε σχολεία και τρομοκρατούν κοινότητες μεταναστών. Παρά τη σκληρή ρητορική, η πολιτική του απάντηση περιορίστηκε σε εκκλήσεις για «ειρηνικές διαμαρτυρίες» και αναμονή των εκλογών και των δικαστηρίων, σύμφωνα με το counterpunch.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης, ανοίγοντας τον δρόμο για ανάπτυξη ενεργών στρατευμάτων στη Μινεάπολις. Παρότι η δημοτικότητά του καταρρέει –μόλις το 40% τον εγκρίνει, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις– η κυβέρνηση κλιμακώνει: άλλοι 1.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες καταφθάνουν, ενώ το Πεντάγωνο έχει θέσει 1.500 στρατιώτες σε επιφυλακή. Η αδυναμία των Δημοκρατικών να αντιδράσουν ουσιαστικά, πέρα από συμβολικές κινήσεις, επιτρέπει αυτή την κλιμάκωση.

Μέσα σε αυτό το κενό εξουσίας, αναδύεται μια μαζική, από τα κάτω αντίσταση. Χιλιάδες κάτοικοι περιπολούν γειτονιές, μπλοκάρουν επιχειρήσεις της ICE και οργανώνουν διαδηλώσεις. Συνδικάτα, εκπαιδευτικοί, μαθητές και κοινότητες μεταναστών κινητοποιούνται, με αποκορύφωμα την 23η Ιανουαρίου, που έχει κηρυχθεί «Ημέρα Αλήθειας και Ελευθερίας – ICE Out of Minnesota». Παρότι οι επίσημες συνδικαλιστικές ηγεσίες αποφεύγουν να μιλήσουν ανοιχτά για γενική απεργία, χιλιάδες εργαζόμενοι δηλώνουν έτοιμοι να απέχουν από εργασία και κατανάλωση.

Η Μινεάπολις, σύμβολο της εξέγερσης μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, μετατρέπεται ξανά σε εργαστήριο σύγκρουσης: ανάμεσα σε μια αυταρχική ομοσπονδιακή εξουσία και σε ένα πολύμορφο κοινωνικό κίνημα που δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει η πόλη –και η χώρα– να γίνουν πεδίο δοκιμής του φόβου και της βίας.