ΗΠΑ στο χείλος του shutdown: Οι Δημοκρατικοί μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση του ICE

Ένα βήμα πριν από τη δημοσιονομική παράλυση (shutdown) βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την απόρριψη από τη Γερουσία νομοσχεδίου που αφορούσε τη χρηματοδότηση σειράς ομοσπονδιακών υπουργείων. Η εμπλοκή προκλήθηκε από την άρνηση των Δημοκρατικών να συναινέσουν, εκτός αν υπάρξουν δεσμεύσεις για αυστηρότερους κανόνες στη λειτουργία της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Η χρηματοδότηση αρκετών υπουργείων εκπνέει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο. Αν έως τότε δεν εγκριθεί νέος προϋπολογισμός για τις συγκεκριμένες ομοσπονδιακές υπηρεσίες -μεταξύ των οποίων και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS)- θα τεθεί σε εφαρμογή το λεγόμενο «shutdown», με αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας τους.

Αν και το νομοσχέδιο είχε ήδη λάβει το πράσινο φως από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και αρχικά θεωρούνταν ότι θα περνούσε χωρίς δυσκολία και από τη Γερουσία, η κατάσταση άλλαξε μετά τα γεγονότα στη Μινεάπολη. Αφορμή αποτέλεσε η δολοφονία του 37χρονου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι, ο οποίος σκοτώθηκε από πράκτορες της ICE στο περιθώριο διαδηλώσεων. Το περιστατικό οδήγησε πολλούς Δημοκρατικούς γερουσιαστές να ζητήσουν περιορισμούς στη δράση της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Οι Δημοκρατικοί ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να εγκρίνουν καμία χρηματοδότηση για το DHS -στο οποίο υπάγεται η ICE- αν η κυβέρνηση Τραμπ δεν αναθεωρήσει τη σχετική πολιτική της. «Φτάνει πια. Οι πρακτικές της ICE, εκτός κάθε νομικού πλαισίου, συνιστούν κρατικά υποστηριζόμενες ωμότητες και πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, προσθέτοντας ότι «αυτό δεν είναι η Αμερική».

Βάσει των κανονισμών της Γερουσίας, απαιτούνται 60 ψήφοι επί συνόλου 100 για την έγκριση οποιουδήποτε προϋπολογισμού. Αν και οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν την πλειοψηφία, δεν επαρκούν χωρίς τη στήριξη μερίδας Δημοκρατικών γερουσιαστών.

Οι Δημοκρατικοί από τη μεριά τους, δηλώνουν διατεθειμένοι να εγκρίνουν τα πέντε από τα έξι κεφάλαια του νομοσχεδίου, εξαιρώντας εκείνο που αφορά το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Ζητούν τον διαχωρισμό του, ώστε να προηγηθεί συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις που προτείνουν.

Ωστόσο, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τα έξι κεφάλαια ως ενιαίο νομοσχέδιο, τυχόν διάσπασή του θα οδηγούσε πρακτικά σε shutdown, καθώς θα απαιτούνταν νέα ψηφοφορία από τη Βουλή. Σε αυτή την περίπτωση, η παράλυση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών θα ξεκινούσε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (07:00 το πρωί του Σαββάτου ώρα Ελλάδας).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις ένα ενδεχόμενο shutdown θα μπορούσε να έχει περιορισμένη διάρκεια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι παραμένει αισιόδοξος για την επίτευξη συμβιβασμού. «Πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα να αποφευχθεί μια παρατεταμένη κρίση.