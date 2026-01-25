Μινεσότα: Εξοργισμένοι οι γονείς του Άλεξ Πρέτι – «Αηδιαστικά ψέματα» Τραμπ, δεν κρατούσε όπλο

Την έντονη αντίδρασή τους απέναντι στα «αηδιαστικά ψέματα» από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τον θάνατο του γιου τους εξέφρασαν οι γονείς του Άλεξ Πρέτι· του 37χρονου άνδρα που δολοφονήθηκε από την ICE το Σάββατο (25/1) στη Μινεσότα.

Οι γονείς του Πρέτι που πυροβολήθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Metro Surge, απορρίπτουν κατηγορηματικά την επίσημη εκδοχή των γεγονότων, σύμφωνα με την ICE και τον Λευκό Οίκο.

«Τα αηδιαστικά ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι κατακριτέα και σιχαμερά», ανέφεραν, δηλώνοντας «συντετριμμένοι αλλά και πολύ οργισμένοι».

Σε δηλώσεις τους στο CNN, ο Μάικλ και η Σούζαν Πρέτι υποστήριξαν ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ξεκάθαρα πως ο Άλεξ δεν κρατούσε όπλο τη στιγμή που δέχθηκε την επίθεση.

«Φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Άλεξ δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφονικούς και άνανδρους τραμπούκους της ICE του Τραμπ. Έχει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το αριστερό χέρι είναι υψωμένο πάνω από το κεφάλι του καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που πράκτορες της ICE είχαν σπρώξει στο έδαφος και της έριχναν σπρέι πιπεριού», δήλωσαν.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) ανακοίνωσε νωρίτερα ότι συνοριοφύλακες επιχείρησαν να αφοπλίσουν άνδρα που τους πλησίασε και ότι ένας από τους πράκτορες άνοιξε πυρ «ευρισκόμενος σε άμυνα», όταν – σύμφωνα με την ανακοίνωση – το θύμα «αντιστάθηκε βίαια». Παράλληλα, το DHS ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ φωτογραφία ενός πιστολιού, υποστηρίζοντας ότι ανήκε στο θύμα και ότι εκείνος είχε πρόθεση να σκοτώσει στελέχη των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

{https://x.com/DHSgov/status/2015115351797780500}

Σε ξεχωριστή τοποθέτησή τους, οι γονείς του Άλεξ μίλησαν για τον χαρακτήρα και τη ζωή του γιου τους.

«Ο Άλεξ ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος που νοιαζόταν πολύ για την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και τους Αμερικανούς βετεράνους τους οποίους φρόντιζε ως νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο βετεράνων της Μινεάπολης», δήλωσαν.

«Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς, δεν θα είναι μαζί μας για να διαπιστώσουμε τον αντίκτυπο του. Δεν χρησιμοποιούμε τον χαρακτηρισμό “ήρωας” ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα», ανέφεραν στο CNN.

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Βίντεο CNN: Ο Πρέτι ήταν άοπλος όταν τον πυροβόλησαν

Ανάλυση βίντεο του CNN φαίνεται να δείχνει ομοσπονδιακό αξιωματικό μετανάστευσης να αφαιρεί ένα όπλο από τον Άλεξ Πρέτι και να απομακρύνεται από το σημείο, ακριβώς πριν οι αστυνομικοί τον πυροβολήσουν θανάσιμα.

Τα βίντεο δείχνουν ότι ο πράκτορας που ανέσυρε το όπλο δεν κρατούσε τίποτα στα χέρια του πριν πλησιάσει τον Πρέτι. Ωστόσο, όπως σημειώνει το αμαερικανικό μέσο, από το βίντεο δεν είναι σαφές αν ο πράκτορας που αφαίρεσε το όπλο ενημέρωσε αμέσως τους υπόλοιπους ότι το είχε πάρει.

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Πάντως, σε κανένα από τα βίντεο που εξέτασε το CNN δεν φαίνεται ο Πρέτι να κρατά ή να χρησιμοποιεί όπλο· νωρίτερα στο περιστατικό διακρίνεται να κρατά ένα κινητό τηλέφωνο στο ένα χέρι, όπως σημείωσαν και οι γονείς του στη δήλωσή τους.

«Από όσα βλέπω αυτή τη στιγμή, αυτό δεν μοιάζει με δικαιολογημένη χρήση φονικής βίας», δήλωσε ο Τσαρλς Ράμσεϊ, πρώην αρχηγός της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας και της Ουάσινγκτον, ο οποίος εξέτασε τα βίντεο ως αναλυτής θεμάτων επιβολής του νόμου για το CNN. «Ο άνθρωπος είναι μπρούμυτα στο πεζοδρόμιο… και εξακολουθούν να του ρίχνουν».