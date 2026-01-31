ΗΠΑ: Ελεύθερος ο δημοσιογράφος Ντον Λέμον – «Δεν θα σταματήσω να καλύπτω ειδήσεις»

Αφέθηκε ελεύθερος ο δημοσιογράφος Ντον Λέμον, ο οποίος είχε συλληφθεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο Λος Άντζελες το βράδυ της Πέμπτης, ενώ κάλυπτε μια διαδήλωση κατά της ICE σε εκκλησία της Μινεσότα.

Ο δικαστής απέρριψε την πρώτη προσπάθεια του υπουργείου Δικαιοσύνης να του απαγγείλει κατηγορίες, επισημαίνοντας την έλλειψη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων για την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου. Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, επιβεβαίωσε την απελευθέρωσή του με εγγύηση.

Στη δήλωσή του μετά τη σύλληψη, ο Λέμον ανέφερε: «Έχω αφιερώσει όλη μου την καριέρα στην κάλυψη των ειδήσεων. Δεν θα σταματήσω τώρα. Ανυπομονώ να έρθει η μέρα της δίκης μου», προσθέτοντας τη δική του υπόσχεση.

Ο Λέμον αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει του νόμου FACE, που απαγορεύει την παρεμπόδιση της ελεύθερης άσκησης των θρησκευτικών δικαιωμάτων. Ο πρώην παρουσιαστής του CNN βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής συντηρητικών κύκλων μετά την συνέντευξη που πήρε από διαδηλωτές, ενορίτες και έναν πάστορα, ενώ διαδηλωτές είχαν διακόψει τη λειτουργία στον ναό του Αγίου Παύλου.

Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος συνελήφθη κατόπιν εντολής της Γενικής Εισαγγελέως Παμ Μπόντι, η οποία ανέφερε μέσω του Χ ότι η σύλληψη σχετίζεται με τη «συντονισμένη επίθεση στην εκκλησία Cities Church στο Σεντ Πολ της Μινεσότα».

Ο δικηγόρος του Λέμον αντέτεινε κατά της κυβέρνησης, λέγοντας: «Αντί να διερευνήσει την υπόθεση των ομοσπονδιακών πρακτόρων που σκότωσαν δύο διαδηλωτές στη Μινεσότα, το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ αφιερώνει χρόνο και πόρους σε αυτή τη σύλληψη. Αυτό είναι το πραγματικό αδίκημα στην υπόθεση».