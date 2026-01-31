Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων δισεκατομμυρίων σε Ισραήλ και Σαουδική Αραβία

Την Παρασκευή (30/1), οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν πωλήσεις όπλων αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία, σε μια περίοδο έντασης με το Ιράν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έδωσε έγκριση για την πώληση 30 επιθετικών ελικοπτέρων Apache, συνολικής αξίας 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο Ισραήλ, το οποίο πρόσφατα συμφώνησε σε μια εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην ασφάλεια του Ισραήλ, και η ενίσχυση της ικανότητάς του για αυτοάμυνα είναι κρίσιμη για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η προτεινόμενη πώληση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αντανακλά αυτούς τους στρατηγικούς στόχους, ενώ το πακέτο περιλαμβάνει επίσης την πώληση ελαφρών τακτικών οχημάτων joint, αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.