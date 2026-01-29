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Κάλλας: Τρομοκρατική οργάνωση οι Φρουροί της Επανάστασης
Ειδήσεις
17:38 - 29 Ιαν 2026

Κάλλας: Τρομοκρατική οργάνωση οι Φρουροί της Επανάστασης

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, ανακοίνωσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν να χαρακτηρίσουν τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ως «τρομοκρατική οργάνωση».

«Η καταστολή δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη», τόνισε σε ανάρτησή της στο X.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε διχαστεί σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στους Φρουρούς της Επανάστασης. Ιδιαίτερα η Γαλλία εξέφραζε ανησυχίες ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με την Τεχεράνη, υπονομεύοντας τις προσπάθειες της ΕΕ να προωθήσει την ατζέντα της ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Χθες, όμως, η Γαλλία δήλωσε ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων στον IRGC και να τον χαρακτηρίσει επίσημα ως «τρομοκρατική οργάνωση».

Σύμφωνα με την ΕΕ, το σημείο καμπής αποτέλεσε η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, κυρίως ειρηνικών διαδηλωτών.

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