Κάλλας: Τρομοκρατική οργάνωση οι Φρουροί της Επανάστασης

«Η καταστολή δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη», τόνισε σε ανάρτησή της στο X.
Σημειώνεται ότι στο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε διχαστεί σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στους Φρουρούς της Επανάστασης. Ιδιαίτερα η Γαλλία εξέφραζε ανησυχίες ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με την Τεχεράνη, υπονομεύοντας τις προσπάθειες της ΕΕ να προωθήσει την ατζέντα της ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Χθες, όμως, η Γαλλία δήλωσε ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων στον IRGC και να τον χαρακτηρίσει επίσημα ως «τρομοκρατική οργάνωση».
Σύμφωνα με την ΕΕ, το σημείο καμπής αποτέλεσε η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, κυρίως ειρηνικών διαδηλωτών.
Repression cannot go unanswered.— Kaja Kallas (@kajakallas) January 29, 2026
EU Foreign Ministers just took the decisive step of designating Iran’s Revolutionary Guard as a terrorist organisation.
Any regime that kills thousands of its own people is working toward its own demise.