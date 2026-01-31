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Νέο sell-off στα crypto λόγω γεωπολιτικής ανησυχίας – «Βούλιαξε» κάτω από τα $78.000 το Bitcoin
Νομίσματα
22:25 - 31 Ιαν 2026

Νέο sell-off στα crypto λόγω γεωπολιτικής ανησυχίας – «Βούλιαξε» κάτω από τα $78.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin διολίσθησε κάτω από τα 78.000 δολάρια το Σάββατο (31/1), καθώς οι traders κρατούν αμυντική στάση παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο «μέτωπο» Ιράν – ΗΠΑ, με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα να ενισχύει την ανασφάλεια στις αγορές.  

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα έφτασε να χάνει μέχρι και 7% σε 24ωρη βάση, πέφτοντας στα 77.000 δολάρια, ενώ οι όγκοι των συναλλαγών μειώθηκαν, καθιστώντας τις τιμές πιο ευάλωτες σε αιφνιδιαστικές διακυμάνσεις.

Η έκρηξη στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς ήταν καθοριστική για την αγορά crypto, καθώς πυροδότησε νέο κύμα ανησυχίας, το οποίο εντάθηκε από την είδηση για περισσότερες εκρήξεις στην ιρανική επικράτεια, οι οποίες ακολούθησαν, αφήνοντας πίσω τους πέντε νεκρούς και πάνω από 10 τραυματίες.

Σημειώνεται ότι το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στον Περσικό Κόλπο αποτελεί ένα σημαντικό κέντρο ναυτιλίας στη Στενά του Χορμούζ που διαχειρίζεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Τροφή στην ανησυχία των επενδυτών έδωσε και η ανάρτηση του Τραμπ, στην οποία έγραφε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης είναι σε κατάσταση «πανικού» - μία ανάρτηση που συνοδεύεται από video από τους δρόμους της Τεχεράνης που αποτυπώνει το χάος που επικρατεί.

«Φαίνεται να πρόκειται για μια γενικευμένη κρίση. Και το Σαββατοκύριακο δεν ξέρουμε τι θα γίνει, με ένα αεροπλανοφόρο να παραμένει ανοιχτά του Ιράν. Και η στάση του Τραμπ δεν βοηθάει», δήλωσε νωρίτερα ο Russell Thompson, Chief Investment Officer της Hilbert Group.

«Αυτό δεν αφορά μόνο το Bitcoin, αλλά το Bitcoin είναι προφανώς ένα προϊόν υψηλής διακύμανσης, οπότε η κίνηση ήταν πιο έντονη και πιο ασταθής στο Bitcoin», σημείωσε ακόμη ο Thompson.

Παράλληλα, ο Chris Soriano, συνιδρυτής και CCO της BridgePort, απέδωσε τις γρήγορες πτώσεις στις περιορισμένες εντολές συναλλαγών.

«Η τρέχουσα πτώση είναι κλασικό παράδειγμα του 'Φανταστικού Ρευστού' που συναντά αναγκαστική απομόχλευση», δήλωσε.

«Επιφανειακά, η αγορά φαίνεται υγιής επειδή οι διαφορές τιμών είναι εξαιρετικά μικρές (~0.0011 bps σε βασικούς BTC/USDT χώρους). Αλλά αυτή η στενότητα κρύβει μια έλλειψη πραγματικού βάθους. Με απλά λόγια: Η 'πόρτα' φαίνεται ανοιχτή, αλλά δεν υπάρχει βάθος πίσω από αυτήν», εξηγεί ο ίδιος και προσθέτει πως όταν συμβαίνει αυτό, οι προσφορές «εξαφανίζονται ακαριαία και η τιμή πέφτει απότομα αντί να μειώνεται σταδιακά».

Αυτό δεν είναι μια θεμελιώδης ανατίμηση, είναι μια μηχανική αποτυχία της ρευστότητας να απορροφήσει τη ροή», σημειώνει ακόμη.

Το κλίμα ήταν ήδη βαρύ

Ούτως ή άλλως, το Bitcoin αντιμετώπιζε δυσκολίες καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου, ενός μήνα που σημαδεύτηκε από την περιορισμένη δυνατότητα του «βασιλιά» των crypto να προσελκύσει μακροπρόθεσμο αγοραστικό ενδιαφέρον. Αποκορύφωμα: οι ροές προς τα ETF του Bitcoin σε spot έγιναν αρνητικές αυτή την εβδομάδα και οι αγορές παραγώγων συνέχισαν την εκκαθάριση της μόχλευσης που είχε χτιστεί στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με αναλύσεις, το βασικό επίπεδο παρακολούθησης τώρα είναι τα 75.000 δολάρια, επίπεδο όπου οι αγοραστές είχαν σταματήσει πέρσι την πτώση του Bitcoin. Κάτω από αυτό, η επόμενη στήριξη είναι στον 200-εβδομαδιαίο μέσο όρο, που βρίσκεται στα 58.000 δολάρια.

Προς το παρόν, πάντως, το Bitcoin παραμένει σε εύρος τιμών, με τους επενδυτές να παρακολουθούν αν η πτώση του Σαββατοκύριακου προσελκύσει νέα ζήτηση ή αν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη καθοδική κίνηση.

Ημερήσιες τάσεις

Το βράδυ του Σαββάτου (γύρω στις 10:15 ώρα Ελλάδος), η τιμή του Bitcoin κινείται στα 77.478 δολάρια με απώλειες 7,59% και την κεφαλαιοποίησή του να φτάνει στα 1,55 τρισ. δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum καταρρέει, χάνοντας 11,57% στα 2.369,70 δολάρια και το Solana κάνει «βουτιά» 13,58% στα 101,04 δολάρια.

Παράλληλα, το ΒΝΒ πέφτει κατά 10,48% στα 768,47 δολάρια, το XRP χάνει 8,93% στο 1,59 δολάριο και το Dogecoin υποχωρεί κατά 12,40% στο 0,1014 δολάριο, ενώ το Cardano κατρακυλάει κατά 12,38% στο 0,2835 δολάριο.

Το Monero αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ανθεκτικό στις πιέσεις, με απώλειες μόλις 0,13% στα 459,14 δολάρια, ενώ το Shiba Inu «βουτάει» κατά 9,5% στο 0,000006549 δολάριο.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς χάνει περίπου 7,5% σε 24ωρη βάση, αγγίζοντας τα 2,7 τρισ. δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/01/2026 - 22:30
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