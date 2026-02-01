Ισραήλ: Τερματίζει τις δραστηριότητες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή (01/02) ότι θα τερματίσει τις δραστηριότητες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF) στη Λωρίδα της Γάζας έως τις 28 Φεβρουαρίου, επικαλούμενο την άρνηση της οργάνωσης να παραδώσει τον κατάλογο των Παλαιστινίων εργαζομένων της.

Το Υπουργείο Διασποράς, υπεύθυνο για την καταχώριση των ανθρωπιστικών οργανώσεων, τόνισε ότι η παράδοση αυτού του καταλόγου αποτελεί υποχρέωση «που ισχύει για όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Γάζα» και ότι η μη συμμόρφωση οδηγεί στον τερματισμό των δραστηριοτήτων τους.

Τον Δεκέμβριο, το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι 37 οργανώσεις, ανάμεσά τους και οι MSF, δεν θα επιτρέπεται να λειτουργούν στη Γάζα από την 1η Μαρτίου, καθώς δεν είχαν παραδώσει λεπτομερείς πληροφορίες για το προσωπικό τους με καταγωγή από την Παλαιστίνη. Την ίδια περίοδο, το υπουργείο ανέφερε ότι δύο εργαζόμενοι των MSF φέρεται να είχαν σχέσεις με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και τον σύμμαχό του, το Ισλαμικό Τζιχάντ, ισχυρισμός που οι MSF αρνούνται κατηγορηματικά.

Το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι MSF είχαν δεσμευθεί στις αρχές Ιανουαρίου να παραδώσουν τον κατάλογο, αλλά «παρά τη δημόσια δέσμευση, η οργάνωση απέφυγε να τον διαβιβάσει». Στη συνέχεια, όπως προσέθεσε, οι MSF ανέφεραν ότι δεν είχαν πρόθεση να δεσμευθούν στη διαδικασία καταχώρισης, σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις τους. Έτσι, η οργάνωση καλείται να τερματίσει τις επιχειρήσεις της και να εγκαταλείψει τη Λωρίδα της Γάζας έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, οι MSF τόνισαν ότι είχαν αποδεχθεί τον Ιανουάριο, ως «έκτακτο» μέτρο, να παραδώσουν ένα «μερικό κατάλογο» με τα ονόματα Παλαιστινίων και ξένων μελών του προσωπικού τους, «υπό την προϋπόθεση σαφών δεσμεύσεων σχετικά με την ασφάλειά τους».

«Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, τις τελευταίες ημέρες έγινε φανερό ότι δεν ήταν δυνατός κανένας διάλογος με τις ισραηλινές αρχές για την εξασφάλιση των απαραίτητων εγγυήσεων», πρόσθεσαν οι MSF, εξηγώντας ότι για τον λόγο αυτό αποφάσισαν να μην παραδώσουν τον πλήρη κατάλογο του παλαιστινιακού και διεθνούς προσωπικού τους στις ισραηλινές αρχές.