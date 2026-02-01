Το πέρασμα της Ράφα ανοίγει ξανά μετά από δύο χρόνια - Οι επόμενες φάσεις του σχεδίου εκεχειρίας

Οι προετοιμασίες για την επαναλειτουργία του κύριου συνοριακού περάσματος της Γάζας, στη Ράφα, βρίσκονται σε εξέλιξη την Κυριακή (1/2), αν και δεν είναι ακόμα σαφές εάν κάποιοι Παλαιστίνιοι θα περάσουν από αυτό πριν το τέλος της ημέρας, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο Reuters, προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, το πέρασμα στη Ράφα ήταν το μοναδικό άμεσο σημείο εξόδου για τους περισσότερους κατοίκους της Γάζας, δίνοντάς τους πρόσβαση στον έξω κόσμο, ενώ παράλληλα αποτελούσε και σημαντικό σημείο εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Από τον Μάιο του 2024 ήταν σε μεγάλο βαθμό κλειστό.

Η COGAT, η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που επιβλέπει τον ανθρωπιστικό συντονισμό, ανακοίνωσε ότι το πέρασμα θα ανοίξει και στις δύο κατευθύνσεις, μόνο για πεζούς και η λειτουργία του θα συντονιστεί με την Αίγυπτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Στο πλαίσιο πιλοτικής λειτουργίας του περάσματος, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη εκτελούν μια σειρά προκαταρκτικών ενεργειών για να αυξηθεί η ετοιμότητα πριν από την πλήρη λειτουργία του», ανέφερε η COGAT την Κυριακή.

«Η πραγματική διέλευση των κατοίκων και στις δύο κατευθύνσεις θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση αυτών των προετοιμασιών», προστέθηκε.

Μια ευρωπαϊκή πηγή κοντά στην αποστολή της ΕΕ επιβεβαίωσε τα στοιχεία αυτά, ενώ ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε ότι το πέρασμα αναμένεται να ανοίξει για επιβάτες αύριο Δευτέρα (2/2).

Αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι το πέρασμα θα ανοίξει υπό αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας μόνο για Παλαιστίνιους που επιθυμούν να φύγουν από τον πολιορκημένο από τον πόλεμο θύλακα, καθώς και για όσους διέφυγαν από τις μάχες τους πρώτους μήνες του πολέμου για να επιστρέψουν.

Σημειώνεται ότι πολλοί από όσους αναμένεται να φύγουν είναι άρρωστοι ή τραυματίες από τη Γάζα που χρειάζονται ιατρική φροντίδα στο εξωτερικό. Το υπουργείο Υγείας των Παλαιστινίων ανέφερε ότι υπάρχουν 20.000 ασθενείς που περιμένουν να φύγουν από τη Γάζα.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος άμυνας δήλωσε από την πλευρά του ότι το πέρασμα μπορεί να φιλοξενήσει συνολικά 150-200 άτομα και στις δύο κατευθύνσεις. Θα υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που φεύγουν παρά επιστρέφουν, καθώς οι ασθενείς φεύγουν συνοδευόμενοι από συνοδούς, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Λίστες Παλαιστινίων που θα περάσουν από το πέρασμα έχουν υποβληθεί από την Αίγυπτο και έχουν εγκριθεί από το Ισραήλ, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Η επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος ήταν βασική προϋπόθεση για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη λήξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Ωστόσο, η εκεχειρία, που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο μετά από δύο χρόνια συγκρούσεων, έχει κλονιστεί επανειλημμένα από κύματα βίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 500 Παλαιστίνιους από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους υγείας, ενώ Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν σκοτώσει τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, το Ισραήλ εξαπέλυσε μερικές από τις πιο σφοδρές αεροπορικές επιδρομές του από την έναρξη της εκεχειρίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 30 άτομα, σε απάντηση, όπως είπε, παραβίασης της ανακωχής από τη Χαμάς την Παρασκευή, όταν μαχητές εμφανίστηκαν από ένα τούνελ στη Ράφα.

Οι επόμενες φάσεις του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα προβλέπουν επίσης τη μεταβίβαση της διακυβέρνησης σε Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, την παράδοση των όπλων από τη Χαμάς, την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από την περιοχή, ενώ διεθνείς δυνάμεις θα διατηρήσουν την ειρήνη και η Γάζα θα ξαναχτιστεί.

Η Χαμάς μέχρι στιγμής έχει απορρίψει από την πλευρά της την αποστράτευση και το Ισραήλ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι, αν η ισλαμιστική οργάνωση δεν αφοπλιστεί ειρηνικά, θα χρησιμοποιήσει βία για να την αναγκάσει να το πράξει.