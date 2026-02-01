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Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα προκαλέσει περιφερειακό πόλεμο
Ειδήσεις
13:31 - 01 Φεβ 2026

Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα προκαλέσει περιφερειακό πόλεμο

Reporter.gr Newsroom
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Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στη χώρα, η σύγκρουση θα εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλεμο, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Οι Αμερικανοί πρέπει να γνωρίζουν ότι αν ξεκινήσουν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι περιφερειακός πόλεμος», φέρεται να δήλωσε ο Χαμενεΐ.

Οι δηλώσεις του 86χρονου ηγέτη αποτελούν την πιο άμεση απειλή που έχει εκτοξεύσει μέχρι στιγμής. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή για πλήγματα κατά του Ιράν, θα στοχεύσει το Ισραήλ και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, χθες ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «συζητά σοβαρά» με την Ουάσινγκτον, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Το Ιράν μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε στον σταθμό Fox News, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, από την πλευρά του, ανέφερε ότι ξεκαθάρισε στον Αιγύπτιο ομόλογό του πως η Τεχεράνη δεν επιδιώκει σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι μια πιθανή αντιπαράθεση δεν θα ωφελούσε καμία από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας, ο Πεζεσκιάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, στενό σύμμαχο των ΗΠΑ, ο οποίος έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά το παράθυρο διαλόγου που φαίνεται να ανοίγει ο Αμερικανός πρόεδρος, το Axios μετέδωσε πριν από δύο ημέρες ότι ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας, πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν, δήλωσε σε ιδιωτική ενημέρωση στην Ουάσινγκτον ότι, αν ο Τραμπ δεν υλοποιήσει τις απειλές του κατά του Ιράν, το ιρανικό καθεστώς θα βγει πιο ισχυρό.

Το αμερικανικό μέσο σχολίασε ότι η δήλωση αυτή σηματοδοτεί μια αλλαγή στάσης της Σαουδικής Αραβίας, η οποία μέχρι πρόσφατα προειδοποιούσε κατά της κλιμάκωσης. Μάλιστα, τρεις εβδομάδες νωρίτερα, ο διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε εκφράσει έντονη ανησυχία στον Τραμπ για τον κίνδυνο πολέμου, κάτι που συνέβαλε στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου να καθυστερήσει μια πιθανή στρατιωτική ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας, μικρότερος αδελφός και έμπιστος του διαδόχου, επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον στο πλαίσιο πιθανής αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη απειλεί με «άνευ προηγουμένου» απάντηση.

Ο Τραμπ έχει διατάξει σημαντική στρατιωτική ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στον Κόλπο, ενώ ο Λευκός Οίκος επισημαίνει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση και ότι η διπλωματία παραμένει στο τραπέζι.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχου, μόλις πριν από τρεις εβδομάδες οι Σαουδάραβες πίεζαν έντονα τις ΗΠΑ να μην βομβαρδίσουν το Ιράν. Μια πιθανή εξήγηση για τη μεταστροφή αυτή είναι ότι το Ριάντ εκτιμά πως ο Τραμπ έχει ήδη αποφασίσει να δράσει και δεν θέλει να φανεί ότι αντιτίθεται.

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