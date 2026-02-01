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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Αττάλεια- Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες
Ειδήσεις
13:07 - 01 Φεβ 2026

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Αττάλεια- Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, σημαντικό τουριστικό κέντρο στη νότια Τουρκία, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πόλης.

«Οκτώ από τους συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής», δήλωσε ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν, χωρίς να διευκρινίσει αν μεταξύ των επιβατών βρίσκονται ξένοι πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια και ανετράπη σήμερα το πρωί στις 09:20 ώρα Ελλάδας σε αυτοκινητόδρομο, ο οποίος είχε γίνει ολισθηρός λόγω της βροχής.

Ο κυβερνήτης πρόσθεσε ότι υπήρχε και ομίχλη στην περιοχή και ότι η ανατροπή συνέβη σε μια διασταύρωση όπου η οδήγηση απαιτεί προσοχή. «Φαίνεται όμως πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», σημείωσε.

Ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

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