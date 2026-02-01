Ζελένσκι: Την Τετάρτη οι νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας για τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα (1/2) ότι νέες διήμερες συνομιλίες μεταξύ απεσταλμένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα θα πραγματοποιηθούν στο Άμπου Ντάμπι την ερχόμενη Τετάρτη (4/2).

«Οι ημερομηνίες για τις επόμενες τριμερείς συναντήσεις έχουν οριστεί για τις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ουσιαστικό διάλογο και επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα θα συμβάλλουν σε έναν πραγματικό και αξιοπρεπή τερματισμό του πολέμου». Our negotiating team has just delivered a report. The dates for the next trilateral meetings have been set – February 4 and 5 in Abu Dhabi. Ukraine is ready for a substantive discussion, and we are interested in ensuring that the outcome brings us closer to a real and dignified… February 1, 2026