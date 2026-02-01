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Ζελένσκι: Την Τετάρτη οι νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας για τερματισμό του πολέμου
Ειδήσεις
14:19 - 01 Φεβ 2026

Ζελένσκι: Την Τετάρτη οι νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας για τερματισμό του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα (1/2) ότι νέες διήμερες συνομιλίες μεταξύ απεσταλμένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα θα πραγματοποιηθούν στο Άμπου Ντάμπι την ερχόμενη Τετάρτη (4/2). 

«Οι ημερομηνίες για τις επόμενες τριμερείς συναντήσεις έχουν οριστεί για τις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ουσιαστικό διάλογο και επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα θα συμβάλλουν σε έναν πραγματικό και αξιοπρεπή τερματισμό του πολέμου».

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