Γάζα: Επίσκεψη Γουίτκοφ στο Ισραήλ για τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ

Ενώ το Ισραήλ άνοιξε εκ νέου το πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο για έναν περιορισμένο αριθμό Παλαιστινίων που θα διέλθουν πεζοί - εκπληρώνοντας μια από τις απαιτήσεις της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ - ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να επισκεφθεί ξανά το Ισραήλ αύριο (Τρίτη, 3/2).

Σύμφωνα με δηλώσεις δύο ανώτερων Ισραηλινών αξιωματούχων, η επίσκεψη Γουίτκοφ θα ξεκινήσει αύριο Τρίτη, ενώ ο Αμερικανός αξιωματούχος θα έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον επικεφαλής του ισραηλινού στρατού.

Η νέα επίσκεψη του απεσταλμένου του Τραμπ στο Ισραήλ πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για την εφαρμογή του σχεδίου της για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Στιβ Γουίτκοφ εμφανίστηκε πεπεισμένος πώς «στη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, η Χαμάς θα αφοπλιστεί», κάτι που η ίδια η οργάνωση αρνείται κατηγορηματικά.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου κηρύχθηκε εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη Χαμάς τη 10η Οκτωβρίου 2025. Βάσει της συμφωνίας, έγινε ανταλλαγή των ομήρων που είχαν απομείνει με Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς — το οποίο το παλαιστινιακό κίνημα διαφωνεί — και την ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ΔΔΣ).