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Τραμπ: Καλεί τους Ρεπουμπλικανούς να αναλάβουν τον έλεγχο των εκλογών σε 15 πολιτείες
Ειδήσεις
12:51 - 03 Φεβ 2026

Τραμπ: Καλεί τους Ρεπουμπλικανούς να αναλάβουν τον έλεγχο των εκλογών σε 15 πολιτείες

Reporter.gr Newsroom
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Με μια πρόταση που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από το Δημοκρατικό Κόμμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους να «εθνικοποιήσουν» τις εκλογές, επαναλαμβάνοντας τους αβάσιμους ισχυρισμούς του για νοθεία στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με το αμερικανικό Σύνταγμα, το οποίο ορίζει ότι η αρμοδιότητα για την εκλογική διαδικασία ανήκει στις πολιτείες. Γίνεται δε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά από έρευνες του FBI σε εκλογικά κέντρα γύρω από την Ατλάντα, όπου κατασχέθηκαν ψηφοδέλτια και έγγραφα από τις εκλογές του 2020.

Μιλώντας στο podcast του πρώην αναπληρωτή διευθυντή του FBI, Νταν Μποντζίνο, ο Τραμπ δήλωσε: «Οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να πουν: “Θέλουμε να αναλάβουμε τον έλεγχο, πρέπει να αναλάβουμε τον έλεγχο των εκλογών σε τουλάχιστον 15 πολιτείες”. Οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να εθνικοποιήσουν τις εκλογές».

Ο πρόεδρος επανέλαβε ότι, κατά την άποψή του, κέρδισε τις εκλογές του 2020 «με μεγάλη διαφορά» και υποστήριξε, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία, ότι υπήρξαν παράνομες ψήφοι. Αναφέρθηκε επίσης στην επιδρομή του FBI στην κομητεία Φούλτον της Τζόρτζια, λέγοντας: «Θα δείτε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα να βγαίνουν από εκεί».

Το 2023, η ομοσπονδιακή και η πολιτειακή δικαιοσύνη της Τζόρτζια είχαν απαγγείλει κατηγορίες κατά του Τραμπ για απόπειρα ανατροπής των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2020, στις οποίες νικητής αναδείχθηκε ο Τζο Μπάιντεν. Οι κατηγορίες αποσύρθηκαν μετά την επανεκλογή του Τραμπ το 2024.

Τον Ιανουάριο του 2026, ο πρόεδρος προειδοποίησε ότι «σύντομα θα απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον προσώπων για τα όσα έκαναν» σχετικά με τις εκλογές του 2020, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ζητήσει πρόσβαση στο σύστημα καταγραφής ψηφοφόρων περίπου σε 24 πολιτείες.

Η πρόταση Τραμπ να «εθνικοποιηθούν» οι εκλογές συνδέεται με προηγούμενη δέσμευσή του τον Αύγουστο να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για να φέρει «τιμιότητα» στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Τότε είχε δηλώσει σε ανάρτησή του ότι «οι πολιτείες είναι απλώς ένας αντιπρόσωπος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την καταμέτρηση και καταχώρηση των ψήφων» και ότι πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του προέδρου για το καλό της χώρας. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχει υπογράψει τέτοιο διάταγμα.

Οι ενδιάμεσες εκλογές, που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο, αναμένονται δύσκολες για τους Ρεπουμπλικάνους, που διαθέτουν οριακή πλειοψηφία στο Κογκρέσο. Η κρίση κόστους ζωής εξακολουθεί να επηρεάζει τα αμερικανικά νοικοκυριά, ενώ πρόσφατα περιστατικά βίας από υπηρεσίες μετανάστευσης έχουν προκαλέσει ανησυχία στην κοινή γνώμη.

Στοιχεία αυτής της δυσαρέσκειας εμφανίστηκαν πρόσφατα, καθώς οι Δημοκρατικοί κατέλαβαν μία έδρα γερουσιαστή στο Τέξας, προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων, ενώ τον φθινόπωρο είχαν εκλέξει Δημοκρατικούς κυβερνήτες σε Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια.

Παράλληλα, ο Τραμπ ενθαρρύνει τις πολιτείες υπό Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες να τροποποιήσουν τις εκλογικές τους περιφέρειες με στόχο να ευνοηθούν οι υποψήφιοι του κόμματός του.

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