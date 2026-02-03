Υπόθεση Έπσταϊν: «Απογοήτευσε τη χώρα του» ο πρώην πρέσβης, Πίτερ Μάντελσον, λέει ο Στάρμερ

Ο Πίτερ Μάντελσον, ιστορικό στέλεχος των Εργατικών και πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον, «απογοήτευσε τη χώρα του», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, μετά τις νέες αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως σχετικά με τις σχέσεις του Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ, ο Βρετανός πρωθυπουργός έκρινε αναγκαίο να «δράσει γρήγορα», προχωρώντας στην ψήφιση νομοθεσίας που θα επιτρέψει την απομάκρυνση του Μάντελσον από τη Βουλή των Λόρδων. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι την προηγούμενη ημέρα ο Στάρμερ έδωσε εντολή για τη διενέργεια πλήρους «έρευνας» αναφορικά με τους δεσμούς του Μάντελσον με τον Έπσταϊν.

Ο 72χρονος Μάντελσον υπέβαλε την παραίτησή του από το Εργατικό Κόμμα την Κυριακή (1/2), μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις που αφορούν τις στενές επαφές του με τον Αμερικανό παιδεραστή.

Στο παρελθόν είχε διατελέσει Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2004–2008, ενώ από το 2008 είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναρτώνται στον ιστότοπο του βρετανικού Κοινοβουλίου, από τα τέλη Ιανουαρίου 2025 έχει τεθεί σε αργία από το Σώμα.