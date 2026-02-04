Ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές – Η αντίδραση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «τήρησε τον λόγο του», παγώνοντας για μία εβδομάδα τις επιθέσεις εναντίον μεγάλων ουκρανικών πόλεων και ενεργειακών υποδομών — παρότι στη συνέχεια εξαπέλυσε μία από τις σφοδρότερες αεροπορικές επιδρομές του πολέμου.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να επικρίνει τον Ρώσο πρόεδρο, παρά τη μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο τα ξημερώματα της Τρίτης (3/2), η οποία περιλάμβανε αριθμό-ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων. «(Η παύση) ήταν από Κυριακή σε Κυριακή», δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Μετά άνοιξε και (ο Πούτιν) τους χτύπησε σκληρά… Σε αυτό κράτησε τον λόγο του. Μία εβδομάδα είναι πολλά — θα δεχτούμε οτιδήποτε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν απογοητεύτηκε από τον Πούτιν, ο Τραμπ απάντησε ότι θέλει απλώς ο Ρώσος πρόεδρος «να τελειώσει ο πόλεμος».

Η μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση σημειώθηκε μόλις μία ημέρα πριν καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ουκρανικές, ρωσικές και αμερικανικές αντιπροσωπείες για τον δεύτερο γύρο των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών, που διεξάγεται σήμερα στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση αυτή αλλάζει την προσέγγιση της ουκρανικής πλευράς στις συνομιλίες και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι εκμεταλλεύτηκε το αίτημα του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός ώστε να συσσωρεύσει πυρομαχικά, αντί να προετοιμαστεί για ειρήνη.

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