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Ήπια βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
Ειδήσεις
09:07 - 04 Φεβ 2026

Ήπια βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Το επιχειρηματικό κλίμα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσίασε ελαφρά βελτίωση τον Ιανουάριο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -19,6 μονάδες, από -19,8 μονάδες τον Δεκέμβριο. Παρότι οι επιχειρήσεις αξιολογούν την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση ως χειρότερη, εμφανίζονται λιγότερο απαισιόδοξες για τους επόμενους μήνες.

«Η ζήτηση από την ευρωζώνη συνεχίζει να λειτουργεί ως παράγοντας στήριξης για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία», επισημαίνει η ειδικός του ifo για τον κλάδο, Anita Wölfl.

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για το εξωτερικό. Οι προβλέψεις για τις εξαγωγές αυξήθηκαν στις +8,7 μονάδες, από -8,0 μονάδες τον Δεκέμβριο. «Με βάση τα επίσημα στοιχεία για τις εισερχόμενες παραγγελίες, το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο», σημειώνει η Wölfl.

Στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιχειρήσεις του κλάδου αξιολογούν πλέον τη θέση τους έναντι του ανταγωνισμού ως σημαντικά βελτιωμένη: ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε από 1,5 μονάδα τον Οκτώβριο σε +15,4 μονάδες τον Ιανουάριο.

Αντίθετα, η εικόνα στις αγορές εκτός Ευρώπης επιδεινώνεται εκ νέου. Η αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας υποχώρησε στις -31,3 μονάδες, από -17,4 μονάδες τον Οκτώβριο. «Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει χάσει ανταγωνιστικότητα στις αγορές εκτός ΕΕ από το 2024, όπως δείχνουν οι υπολογισμοί βάσει επίσημων εμπορικών στοιχείων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Κίνα, αλλά γίνεται ολοένα και πιο εμφανές και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες», καταλήγει η Wölfl.

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