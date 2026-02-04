Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Σήμερα η ανακοίνωση της ποινής για το Ρουθ - Αντιμέτωπος με ισόβια

Σήμερα (4/2) αναμένεται η ανακοίνωση της ποινής που θα εκτίσει ο 59χρονος Ράιαν Ρουθ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από την αμερικανική δικαιοσύνη για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα τον Σεπτέμβριο του 2024, δύο μήνες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Σημειώνεται ότι ο Ρουθ αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Τον Σεπτέμβριο, ορκωτό δικαστήριο στη Φλόριντα τον έκρινε ένοχο για πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτή της απόπειρας δολοφονίας υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές.

Στο τέλος της δίκης, ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου, ο Ρουθ επιχείρησε να αυτοκτονήσει χρησιμοποιώντας ένα στυλό, αλλά οι υπεύθυνοι επιτήρησης επενέβησαν έγκαιρα και τον απέτρεψαν.

Οι εισαγγελείς, όπως μετέδωσε το ABC News, τόνισαν ότι «τα εγκλήματα του Ρουθ δικαιολογούν αναντίρρητα την ισόβια κάθειρξη. Για μήνες σχεδίαζε τη δολοφονία ενός κορυφαίου υποψηφίου για την προεδρία, είχε δείξει πρόθεση να σκοτώσει οποιονδήποτε βρισκόταν στον δρόμο του και δεν έχει εκφράσει ούτε λύπη ούτε μεταμέλεια για τα θύματά του».

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι πράξεις για τις οποίες κρίθηκε ένοχος μαρτυρούν λεπτομερή προμελέτη και σχεδιασμό, καθώς και περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή.

Ο Ρουθ, ο οποίος είχε δηλώσει αθώος, ανέλαβε ο ίδιος την υπεράσπισή του στη δίκη, υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν είχε σκοπό να βλάψει τον Τραμπ ή οποιονδήποτε άλλον.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2024 από μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, που είναι επιφορτισμένη με την προστασία υψηλόβαθμων πολιτικών αξιωματούχων, αφού εντοπίστηκε με όπλο κοντά στο γήπεδο γκολφ όπου έπαιζε ο Τραμπ.