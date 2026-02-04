ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Σήμερα η ανακοίνωση της ποινής για το Ρουθ - Αντιμέτωπος με ισόβια
Ειδήσεις
14:06 - 04 Φεβ 2026

Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Σήμερα η ανακοίνωση της ποινής για το Ρουθ - Αντιμέτωπος με ισόβια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σήμερα (4/2) αναμένεται η ανακοίνωση της ποινής που θα εκτίσει ο 59χρονος Ράιαν Ρουθ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από την αμερικανική δικαιοσύνη για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα τον Σεπτέμβριο του 2024, δύο μήνες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Σημειώνεται ότι ο Ρουθ αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Τον Σεπτέμβριο, ορκωτό δικαστήριο στη Φλόριντα τον έκρινε ένοχο για πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτή της απόπειρας δολοφονίας υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές.

Στο τέλος της δίκης, ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου, ο Ρουθ επιχείρησε να αυτοκτονήσει χρησιμοποιώντας ένα στυλό, αλλά οι υπεύθυνοι επιτήρησης επενέβησαν έγκαιρα και τον απέτρεψαν.

Οι εισαγγελείς, όπως μετέδωσε το ABC News, τόνισαν ότι «τα εγκλήματα του Ρουθ δικαιολογούν αναντίρρητα την ισόβια κάθειρξη. Για μήνες σχεδίαζε τη δολοφονία ενός κορυφαίου υποψηφίου για την προεδρία, είχε δείξει πρόθεση να σκοτώσει οποιονδήποτε βρισκόταν στον δρόμο του και δεν έχει εκφράσει ούτε λύπη ούτε μεταμέλεια για τα θύματά του».

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι πράξεις για τις οποίες κρίθηκε ένοχος μαρτυρούν λεπτομερή προμελέτη και σχεδιασμό, καθώς και περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή.

Ο Ρουθ, ο οποίος είχε δηλώσει αθώος, ανέλαβε ο ίδιος την υπεράσπισή του στη δίκη, υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν είχε σκοπό να βλάψει τον Τραμπ ή οποιονδήποτε άλλον.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2024 από μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, που είναι επιφορτισμένη με την προστασία υψηλόβαθμων πολιτικών αξιωματούχων, αφού εντοπίστηκε με όπλο κοντά στο γήπεδο γκολφ όπου έπαιζε ο Τραμπ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurobank: Η ελληνική αγορά εργασίας πλησιάζει την πλήρη απασχόληση, αλλά παραμένει αναποτελεσματική
Οικονομία

Eurobank: Η ελληνική αγορά εργασίας πλησιάζει την πλήρη απασχόληση, αλλά παραμένει αναποτελεσματική

ΥΠΑΑΤ: Στα 2.084 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς - Εντατικοί έλεγχοι για παράνομες μετακινήσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: Στα 2.084 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς - Εντατικοί έλεγχοι για παράνομες μετακινήσεις

Ανοδικές τάσεις στο πετρέλαιο μετά από ανησυχίες για κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν
Εμπορεύματα

Ανοδικές τάσεις στο πετρέλαιο μετά από ανησυχίες για κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»
Ειδήσεις

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας
Ειδήσεις

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν
Εκλογές ΗΠΑ

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028
Εκλογές ΗΠΑ

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
17/08/2026 - 15:20

Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Αναλύσεις
17/08/2026 - 11:11

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Πολιτική
17/08/2026 - 11:10

Αρναούτογλου για ΚΑΠ: Να δοθεί προτεραιότητα στον ενεργό παραγωγό, τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νεοεισερχόμενους 

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:32

Αποκάλυψη WSJ για μυστικό σχέδιο κλιμάκωσης του πολέμου από το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 10:13

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση του ΓΔ με το υψηλό των 17 ετών

Ειδήσεις
17/08/2026 - 09:56

Ενδιαφέρον από τα κορυφαία διεθνή ΜΜΕ για τον καθαρισμό των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου

Επιχειρήσεις
17/08/2026 - 09:49

Reskilling gap στις πωλήσεις για 4 στους 10 επαγγελματίες

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 09:43

Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε

Ανακοινώσεις
17/08/2026 - 09:33

Bally’s Intralot: Προσαρμοσμένο EBITDA €184,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2026

Magazino
17/08/2026 - 09:29

Μικροί θησαυροί με ελληνική υπογραφή στο Hellenic Heritage shop

Φορολογία
17/08/2026 - 08:57

Τραπεζικές μεταφορές και IRIS: Πότε μπαίνουν στο «ραντάρ» της Εφορίας - Τι να προσέξετε

Οικονομία
17/08/2026 - 08:13

Η θέση της Αθήνας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 08:05

Οι... συμπαίκτες του Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ - Γιατί επέλεξε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο

Magazino
17/08/2026 - 08:00

Είναι η νεότερη βασίλισσα του σκακιού — και είναι μόλις 11 ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ