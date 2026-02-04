ΥΠΑΑΤ: Στα 2.084 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς - Εντατικοί έλεγχοι για παράνομες μετακινήσεις

Στα 2.084 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, με 2.585 θετικές εκτροφές και 475.736 ζώα να έχουν θανατωθεί μέχρι στιγμής, όπως ανακοινώθηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ). Παράλληλα παρουσιάστηκαν τα μέτρα βιοασφάλειας, η πορεία εφαρμογής τους και οι δράσεις στήριξης των κτηνοτρόφων.

Επικαιροποιημένα στοιχεία (Αύγουστος 2024 – 31 Ιανουαρίου 2026)

Συνολικά, καταγράφηκαν:

2.084 επιβεβαιωμένα κρούσματα 2.585 θετικές εκτροφές 475.736 θανατώσεις αιγοπροβάτων

Για το διάστημα 19–31 Ιανουαρίου 2026 σημειώθηκαν 26 νέα κρούσματα. Οι Περιφερειακές Ενότητες με τα περισσότερα κρούσματα από την αρχή της επιδημίας είναι:

Λάρισα: 252 Ξάνθη: 241 Αχαΐα: 196 Σέρρες: 185 Ροδόπη: 179 Αιτωλοακαρνανία: 172 Έβρος: 167 Μαγνησία & Σποράδες: 140

Κρίσιμο το επόμενο τρίμηνο – βασικές προτεραιότητες

Οι αρμόδιοι επιστήμονες επισήμαναν ότι το επόμενο τρίμηνο είναι καθοριστικό για την εξέλιξη της νόσου. Οι βασικές δράσεις περιλαμβάνουν:

Εντατικοποίηση επιτήρησης και συστηματικών ελέγχων στο πεδίο Αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές Έλεγχο μετακινήσεων και διακίνησης ζώων και ζωοτροφών σύμφωνα με τις κτηνιατρικές οδηγίες Άμεση αναφορά κάθε ύποπτου περιστατικού και πλήρης συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες Μηδενική ανοχή σε παραβάσεις που υπονομεύουν την προστασία της κτηνοτροφίας Νέα εργαλεία για την ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης

Παρουσιάστηκαν επίσης νέα μέτρα για την ενίσχυση του επιχειρησιακού σχεδίου:

Ταχύτερες και αφορολόγητες αποζημιώσεις Ενίσχυση για χαμένο εισόδημα Στρατιωτικοί και εξουσιοδοτημένοι ιδιώτες κτηνίατροι Έκτακτο προσωπικό ΙΔΟΧ Νέα εργαστήρια σε ΕΛΓΟ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΕΚΕΤΑ

Εκστρατεία ενημέρωσης για κτηνοτρόφους

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, τόνισε: «Το επόμενο τρίμηνο είναι κρίσιμο. Ενισχύουμε την επιτήρηση, αυξάνουμε τους κτηνιάτρους στο πεδίο και συνεργαζόμαστε στενά με Αστυνομία και Λιμενικό. Καλούμε όλους σε απόλυτη συμμόρφωση: κάθε παράνομη μετακίνηση θέτει σε κίνδυνο μια ολόκληρη περιοχή και υπονομεύει την προσπάθεια όλων».

Ο Πρόεδρος της ΕΕΕΔΕΕ, Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, δήλωσε: «Η διαχείριση της ευλογιάς απαιτεί ψυχραιμία, πειθαρχία και συνεργασία. Στηρίζουμε τα μέτρα σε επιστημονικά δεδομένα και εργαζόμαστε ώστε να είναι αποτελεσματικά και δίκαια για τους κτηνοτρόφους. Προτεραιότητά μας είναι να προλάβουμε νέες εστίες, να προστατεύσουμε το ζωικό κεφάλαιο και να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αυστηρή βιοασφάλεια, η άμεση αναφορά κάθε ύποπτου περιστατικού και η μηδενική ανοχή σε παράνομες μετακινήσεις».