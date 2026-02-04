Ανοδικές τάσεις στο πετρέλαιο μετά από ανησυχίες για κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται ελαφρώς την Τετάρτη (4/2), μετά την κατάρριψη ενός ιρανικού drone από τις ΗΠΑ και την προσέγγιση οπλισμένων ιρανικών σκαφών σε πλοίο υπό αμερικανική σημαία, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για κλιμάκωση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εν όψει των προγραμματισμένων συνομιλιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται κατά 0,1% στα 67,40 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξάνεται 0,17% στα 63,33 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι και τα δύο βασικά benchmarks έχουν παρουσιάσει αστάθεια κινούμενα είτε πτωτικά, είτε ανοδικά αυτήν την εβδομάδα, επηρεαζόμενα τόσο από τις ειδήσεις για τις συνομιλίες με στόχο τη μείωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όσο και από τις αυξημένες ανησυχίες για πιθανή διακοπή των ροών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ταυτόχρονα, ευρύτερες πωλήσεις μετοχών, οι οποίες συχνά κινούνται παράλληλα με τις τιμές του πετρελαίου, περιόρισαντα κέρδη.

«Το πετρέλαιο θα ήταν χαμηλότερα χωρίς τις απειλές από τη Μέση Ανατολή», ανέφεραν αναλυτές της PVM σε σημείωμά τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη (3/2) ότι κατέρριψε ένα ιρανικό drone που προσέγγισε «επιθετικά» ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο στη Θάλασσα της Αραβίας.

Παράλληλα, μια ομάδα ιρανικών ταχυπλόων σκαφών πλησίασε ένα τάνκερ υπό αμερικανική σημαία βόρεια του Ομάν, σύμφωνα με ναυτικούς και εταιρεία ασφαλείας. Οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Ομάν την ερχόμενη Παρασκευή (6/2), σύμφωνα με περιφερειακό αξιωματούχο.

Επισημαίνεται ότι τα μέλη του OPEC, Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Ιράκ, εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού τους μέσω του Στενού του Ορμούζ, κυρίως προς την Ασία.

Οι τιμές του πετρελαίου βρήκαν επίσης στήριξη από τα στοιχεία της βιομηχανίας, που έδειξαν απότομη πτώση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού. Οι αποθήκες στον μεγαλύτερο παραγωγό και καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο μειώθηκαν κατά περισσότερο από 11 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute.

Την Τρίτη, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν επίσης λόγω της συμφωνίας ΗΠΑ – Ινδίας, η οποία δημιούργησε προσδοκίες για αύξηση της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης, ενώ οι συνεχείς ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία αύξησαν τις ανησυχίες ότι το ρωσικό πετρέλαιο θα παραμείνει υπό κυρώσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μικρή πτώση για το φυσικό αέριο - Ράλι σε χρυσό και ασήμι

Το φυσικό αέριο παρουσιάζει σήμερα νέα μείωση αφού τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχωρούν αυτή την ώρα κατά 0,959% στα 33.175 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, μεικτά είναι τα αποτελέσματα στα πολύτιμα μέταλλα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός ενισχύεται εκ νέου κατά 2,29% στα 5,048.46 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι συνεχίζει το ανοδικό του ράλι ενισχυόμενο κατά 7,84% στα 89.410 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός σημειώνει πτώση 0,81% στα 6.0373 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων το δολάριο ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,1% έναντι του ευρώ στα 1.1806 δολάρια ανά ευρώ, ενώ υποχωρεί ελαφρώς έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,07% δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα ενισχύεται 0,14% έναντι του ευρώ στη 0.8616 λίρα ανά ευρώ.