Κομισιόν για την τραγωδία στη Χίο: Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές

Ο Μάρκους Λαμέρτ, υπεύθυνος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, αναφέρθηκε στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου.

Ο Μάρκους Λαμέρτ, υπεύθυνος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, αναφέρθηκε στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, δηλώνοντας ότι η Επιτροπή «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις». Όπως είπε, «μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν τα γεγονότα και να καθοριστούν οι συνθήκες του περιστατικού».

Ο κ. Λαμέρτ επισήμανε ότι «κάθε ζωή που χάνεται στη θάλασσα αποτελεί τραγωδία στα χέρια των διακινητών. Πάρα πολλοί άνθρωποι ρισκάρουν τη ζωή τους και τη χάνουν, και αυτό είναι ακριβώς που προσπαθούμε να αποτρέψουμε. Γι’ αυτό η συνεργασία μας με χώρες-εταίρους είναι κρίσιμη».