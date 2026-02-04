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ΕΑΕΕ: Αύξηση 1,8% στα συμβόλαια ασφάλισης κατοικιών το γ’ τρίμηνο 2025
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
15:17 - 04 Φεβ 2026

ΕΑΕΕ: Αύξηση 1,8% στα συμβόλαια ασφάλισης κατοικιών το γ’ τρίμηνο 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) συνεχίζει την τριμηνιαία έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, για την καταγραφή του πλήθους των συμβολαίων ασφάλισης κατοικιών, με σκοπό την παρακολούθηση της τάσης και την κατανόηση της επίπτωσης των ενεργειών, για την κάλυψη του κενού προστασίας μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης κατοικίας.

Η παρούσα έρευνα της ΕΑΕΕ αφορά συμβόλαια τα οποία ήταν σε ισχύ την 30ή Σεπτεμβρίου 2025 και συγκέντρωσε στοιχεία για 1.304.067 συμβόλαια (αύξηση κατά 1,8% σε σύγκριση με τα συμβόλαια των ίδιων ασφαλιστικών επιχειρήσεων την 30ή Ιουνίου 2025). Ως εκ τούτου προκύπτει ότι το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης επί του συνόλου ασφαλιστηρίων συμβολαίων της χώρας ανέρχεται σε 19,8% (με συμμετοχή στην έρευνα 25 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που καλύπτουν το 98,5% της παραγωγής των ασφαλίσεων Περιουσίας).

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι ασφαλισμένες κατοικίες με κάλυψη κτιρίου ανήλθαν σε 1.130.266 (αύξηση κατά 2% σε σύγκριση με την έρευνα της 30ής Ιουνίου 2025). Ως εκ τούτου προκύπτει ότι το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης της χώρας επί των συμβολαίων με κάλυψη κτιρίου ανέρχεται σε 17,1%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασφαλισμένες κατοικίες για καιρικά φαινόμενα και σεισμό (που εμπίπτουν στις καλύψεις για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ) παρουσιάζουν αύξηση 4,8% σε σχέση με την έρευνα της 30/06/2025. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η συμμετοχή τους στο σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με κτίριο, στο 69,6% από 67,7% στις 30/06/2025.

Διαπιστώνεται επομένως ότι σταδιακά τα συμβόλαια περιουσίας εμπλουτίζονται με το σύνολο των καλύψεων για τα καταστροφικά γεγονότα που προβλέπει ο νόμος.

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Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα ευρήματα της έρευνας θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία στο τέλος του κειμένου.

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