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Bloomberg: Στροφή επενδυτών μακριά από τις ΗΠΑ
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16:25 - 04 Φεβ 2026

Bloomberg: Στροφή επενδυτών μακριά από τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ανακούφιση επικράτησε πιθανότατα στα κεντρικά γραφεία της Euroclear στις Βρυξέλλες το Δεκέμβριο, όταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να μην αξιοποιήσουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, αλλά να βασιστούν σε δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ, εγγυημένο από ευρωπαϊκό χρέος.

Η ανακούφιση αυτή ήταν εμφανής σήμερα το πρωί, όταν η διευθύνουσα σύμβουλος της Euroclear, Βαλερί Ουρμπέν, μίλησε στο Bloomberg Television: «Θεωρούμε ότι η απόφαση που ελήφθη ήταν εξαιρετικά συνετή».

Ως θεματοφύλακας περίπου 195 δισ. ευρώ σε δεσμευμένα ρωσικά κρατικά κεφάλαια, ανέλυσε τους πολλούς κινδύνους που θα μπορούσε να δημιουργήσει η αξιοποίησή τους.

«Θα έθετε σίγουρα υπό σοβαρή αμφισβήτηση την εμπιστοσύνη ορισμένων επενδυτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές», δήλωσε η Ουρμπέν.

Η εταιρεία της, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών Υποδομών Χρηματοπιστωτικών Αγορών (FMI), αποτελεί έναν κολοσσό.

Πέρυσι είχε υπό θεματοφυλακή περιουσιακά στοιχεία άνω των 43 τρισ. ευρώ και επεξεργάστηκε σχεδόν 360 εκατομμύρια συναλλαγές, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν σήμερα (4/2), ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά ένα πέμπτο, φτάνοντας τα 1.390 τρισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, αυτό δίνει στην Ουρμπέν και στους συνεργάτες της σημαντική εικόνα για το πώς οι τρέχουσες γεωπολιτικές αναταράξεις επηρεάζουν τις αγορές.

Μία τάση που επισημαίνει είναι ότι οι επενδυτές απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία. Μια τέτοια στρατηγική, που συζητήθηκε κατά την πρόσφατη ένταση ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία, προκάλεσε νέες απειλές από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουμε παρατηρήσει αυξανόμενη διαφοροποίηση των επενδύσεων μακριά από τις ΗΠΑ», ανέφερε η Ουρμπέν, «καθώς και αυξημένο ενδιαφέρον για διαφοροποίηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων» προς ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία.

(Το ευρώ έχει ενισχυθεί περίπου κατά 14% έναντι του δολαρίου τον τελευταίο χρόνο και ο δείκτης Stoxx 600 έχει σημειώσει ελαφρώς μεγαλύτερη άνοδο από τον S&P 500 την ίδια περίοδο.)

«Στην καριέρα μου, κανείς δεν μιλούσε για αντιστάθμιση κινδύνου έναντι του δολαρίου», δήλωσε η Ουρμπέν. «Πλέον, είναι κάτι που συζητείται ανοιχτά»

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