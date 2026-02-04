ΕΕ: Σχέδιο δημιουργίας κοινών αποθεμάτων σε κρίσιμα ορυκτά με στόχο την απεξάρτηση από την Κίνα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί σχέδια για τη δημιουργία αποθεμάτων κρίσιμων ορυκτών, με την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία να αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο, στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης της εξάρτησης από την Κίνα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Πιο συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο, οι Βρυξέλλες αποκάλυψαν την ύπαρξη ενός σχεδίου για τη δημιουργία κοινών αποθεμάτων και την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές επαναχρησιμοποιήσιμων μετάλλων και αποβλήτων σπάνιων γαιών, χωρίς όμως να δώσουν προς το παρόν λεπτομέρειες.

Επισημαίνεται ότι η Κίνα, -κορυφαίος παραγωγός βιομηχανικών μετάλλων-, εφαρμόζει από το 2023 ελέγχους εξαγωγών σε στοιχεία όπως γάλλιο, γερμάνιο, βολφράμιο, ίνδιο, μολυβδαίνιο, αντιμόνιο και βαρέες σπάνιες γαίες (δυσπρόσιο, τέρβιο), διαταράσσοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού εκτός χώρας.

Λόγω της περιορισμένης δυνατότητας επεξεργασίας στην Ευρώπη και των καθυστερήσεων στη διαφοροποίηση των προμηθειών, τα στρατηγικά αποθέματα θεωρούνται κρίσιμα εργαλεία για την προστασία της οικονομίας, της αμυντικής βιομηχανίας και της ενεργειακής μετάβασης.

Πηγές που συμμετείχαν σε διαδικτυακή συνάντηση με Ευρωπαίους αξιωματούχους το Δεκέμβριο ανέφεραν ότι η Γαλλία θα αναλάβει τη χρηματοδότηση των αγορών, η Γερμανία την προμήθεια και η Ιταλία την αποθήκευση των κρίσιμων υλικών. Η Ιταλία και η Γερμανία έχουν ήδη δεσμευθεί για συνεργασία με τις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων υλών.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε κυρίως στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, όπως της ιταλικής Pacorini Global Services και της ολλανδικής C. Steinweg, οι οποίες αρνήθηκαν να σχολιάσουν όταν ερωτήθηκαν από το Reuters.

Μία ανώνυμη πηγή εξέφρασε απογοήτευση για την αργή πρόοδο της ΕΕ, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν πολλές ομάδες εργασίας και συζητήσεις, αλλά λίγη δράση». Η Ιταλία συντονίζεται τεχνικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Η λίστα κρίσιμων υλικών της ΕΕ περιλαμβάνει συνολικά 34 στοιχεία, από τα οποία 17 θεωρούνται στρατηγικά για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την άμυνα και την αεροναυπηγική βιομηχανία. Τον Οκτώβριο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η ΕΕ θα επιταχύνει τη συνεργασία της με Αυστραλία, Καναδά, Χιλή, Γροιλανδία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν και Ουκρανία.