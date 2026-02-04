Ο Ρούμπιο πετάει το «μπαλάκι» στο Ιράν: Έτοιμες για συνάντηση οι ΗΠΑ – Τι πρέπει να συζητηθεί

Έτοιμος να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με την Τεχεράνη είναι, σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο Λευκός Οίκος, αρκεί οι συζητήσεις να καλύψουν τα πυραυλικά και πυρηνικά προγράμματα του Ιράν, καθώς και την υποστήριξη του καθεστώτος σε τρομοκρατικές ομάδες στην περιοχή.

«Στο τέλος της ημέρας, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συνεργαστούν και ήταν πάντα έτοιμες να συνεργαστούν με το Ιράν», επισήμανε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε την αντίθεση του Ιράν στο σχέδιο της Ουάσιγκτον να πραγματοποιήσει συνομιλίες για τα πυρηνικά την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη.

«Νομίζαμε ότι είχαμε ένα καθιερωμένο φόρουμ που είχε συμφωνηθεί στην Τουρκία και το οποίο είχε συσταθεί από διάφορους εταίρους που ήθελαν να παραστούν και να συμμετάσχουν σε αυτό. Είδα αντικρουόμενες αναφορές χθες [3/2] από την ιρανική πλευρά που έλεγαν ότι δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτό, οπότε αυτό βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία», είπε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα σήμερα (4/2) έγινε γνωστό ότι οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν τις πυρηνικές συνομιλίες στο Ομάν.

Ο Ρούμπιο, παρόλα αυτά, υπογράμμισε ότι «προκειμένου οι συνομιλίες να οδηγήσουν πραγματικά σε κάτι ουσιαστικό, θα πρέπει να συμπεριλάβουν ορισμένα πράγματα, και αυτό περιλαμβάνει το βεληνεκές των βαλλιστικών πυραύλων τους. Αυτό περιλαμβάνει την χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων σε όλη την περιοχή. Αυτό περιλαμβάνει το πυρηνικό πρόγραμμα. Και αυτό περιλαμβάνει τη μεταχείριση του ίδιου του λαού τους».

«Το θεμελιώδες πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ιράν είναι ότι αυτό για το οποίο παραπονιούνται οι άνθρωποι στους δρόμους, αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει… επειδή είναι οικονομικό», σημείωσε ακόμη ο Ρούμπιο.

Προσέθεσε, δε, ότι «ένας από τους λόγους για τους οποίους το ιρανικό καθεστώς δεν μπορεί να προσφέρει στον λαό του Ιράν την ποιότητα ζωής που του αξίζει είναι επειδή ξοδεύει όλα τα χρήματα και τους πόρους του… χρηματοδοτώντας την τρομοκρατία».

Ωστόσο, τόνισε πως οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να εμπλακούν και να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με το Ιράν.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πρόθυμος να μιλήσει και να συναντηθεί και να συνεργαστεί με οποιονδήποτε στον κόσμο. Δεν θεωρούμε τις συναντήσεις ως παραχώρηση [ή]… νομιμοποίηση», υποστήριξε ο Ρούμπιο και συμπλήρωσε:

«Αν οι Ιρανοί θέλουν να συναντηθούν, είμαστε έτοιμοι. Έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για συναντήσεις και συνομιλίες. Αν αλλάξουν γνώμη, είμαστε εντάξει και με αυτό… Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να καταλήξετε σε συμφωνία με αυτούς τους τύπους, αλλά θα προσπαθήσουμε να το μάθουμε».