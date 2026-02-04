Στο Ομάν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν την Παρασκευή (6/2)

Οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που αρχικά επρόκειτο να διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή (6/2), θα πραγματοποιηθούν τελικά στο Ομάν, σύμφωνα με πηγές και ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι Ιρανοί ζήτησαν να γίνει η συνάντηση στο Ομάν και οι Αμερικανοί συμφώνησαν στην τοποθεσία, ωστόσο οι όροι και οι λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση», δήλωσε ανώνυμα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Αραβας διπλωμάτης.

Αρχικά είχε προγραμματιστεί συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη για να συζητηθούν θέματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η ανάπτυξη πυραύλων και οι ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από τη χώρα, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της περιοχής. Ωστόσο, όπως σημειώνει μια άλλη πηγή, το Ιράν επιδιώκει πλέον να περιορίσει την ατζέντα μόνο στο πυρηνικό ζήτημα και να διεξαχθούν συνομιλίες αποκλειστικά με τις ΗΠΑ.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στο Μουσκάτ και θα επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα και στην άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Isna, η ιρανική αντιπροσωπεία θα ηγηθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και θα περιλαμβάνει επίσης υψηλόβαθμους διπλωμάτες. Από την πλευρά των ΗΠΑ, την αντιπροσωπεία θα εκπροσωπήσει ο Στιβ Γουίτκοφ, ενώ πιθανή είναι και η παρουσία του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αραγτσί και ο Γουίτκοφ είχαν συμμετάσχει σε πέντε γύρους πυρηνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ το 2025, οι οποίες ωστόσο διακόπηκαν απότομα όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε πρωτοφανείς αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, πυροδοτώντας έναν 12ήμερο πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.