ifo: Οι επιχειρήσεις αποδοκιμάζουν την οικονομική πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης

Οι εταιρείες στη Γερμανία δίνουν στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κακό βαθμό. Κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις έδωσαν βαθμολογία 4,2, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου ifo. Επισημαίνεται ότι η κριτική καλύπτει όλους τους τομείς πολιτικής και εκφράζεται από όλους τους κλάδους, χωρίς εξαιρέσεις· θετικές αξιολογήσεις είναι σπάνιες.

«Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή βλέπουν ελάχιστη πρόοδο σε βασικά ζητήματα οικονομικής πολιτικής», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών του ifo. «Η ετυμηγορία είναι αναλόγως αρνητική».

Οι επιχειρήσεις έδωσαν τη χειρότερη βαθμολογία στην κοινωνική και συνταξιοδοτική πολιτική της κυβέρνησης, με μέσο όρο 4,6. Οι βαθμολογίες από 4,1 έως 4,2 για την πολιτική στην αγορά εργασίας, τη βιομηχανική πολιτική, καθώς και την ενεργειακή και κλιματική πολιτική θεωρούνται επίσης μόλις «επαρκείς». Η κυβέρνηση αποδίδει κάπως καλύτερα —αν και πάλι μόνο με βαθμό «επαρκές»— στη δημοσιονομική πολιτική, καθώς και στην πολιτική για τις υποδομές και την ψηφιοποίηση, με βαθμολογία 4,0 σε αμφότερες τις περιπτώσεις.

Υπάρχουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ των κλάδων. Στη βιομηχανία και στον τομέα των υπηρεσιών, οι βαθμολογίες κυμαίνονται μεταξύ 3,8 και 4,5. Κανένας κλάδος δεν αξιολογεί την οικονομική πολιτική ως καλή κατά μέσο όρο. Ακόμη και οι καλύτερες βαθμολογίες παραμένουν στην κατηγορία «ικανοποιητικό», με τάση προς το «επαρκές», ενώ μεμονωμένοι κλάδοι, όπως η βιομηχανία ή οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, απονέμουν σημαντικά χαμηλότερους βαθμούς.

Οι επιχειρήσεις είναι σαφείς ως προς τα επείγοντα πεδία δράσης. Το 40,4% των εταιρειών ζητά ως προτεραιότητα τη μείωση της γραφειοκρατίας και των ρυθμίσεων. Οι φορολογικές και εισφορολογικές μεταρρυθμίσεις, όπως οι φοροελαφρύνσεις ή η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, ακολουθούν στη δεύτερη θέση με 37,1%. Το 24,6% αναφέρει την αγορά εργασίας και το ζήτημα του εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ το 23,3% επισημαίνει την ενεργειακή πολιτική. Ένα επιπλέον 21,3% αναφέρεται στις επενδύσεις, τις συνθήκες εγκατάστασης και τις υποδομές.

«Οι επιχειρήσεις πλέον αναμένουν απτή πρόοδο στα βασικά ζητήματα μεταρρύθμισης», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe. «Κατά την άποψή τους, οι ανακοινώσεις από μόνες τους δεν επαρκούν πλέον».