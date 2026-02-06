Τρία χρόνια από την «καταστροφή της χιλιετίας» σε Τουρκία και Συρία

Τρία χρόνια συμπληρώνονται την Παρασκευή από τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη νότια Τουρκία, αφήνοντας πίσω τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς τόσο στη χώρα όσο και στη γειτονική Συρία.

Οι σεισμοί σημειώθηκαν στις 6 Φεβρουαρίου 2023 και στοίχισαν τη ζωή σε 53.537 ανθρώπους στην Τουρκία και περίπου 6.000 στη Συρία.

Στην Τουρκία, περίπου 680.000 κατοικίες και περισσότερα από 110.000 εμπορικά ακίνητα και άλλες εγκαταστάσεις καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένοι χαρακτήρισαν τον σεισμό «καταστροφή της χιλιετίας»

Οι προσπάθειες ανοικοδόμησης βρίσκονται σε εξέλιξη υπό την ηγεσία της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία ανακοίνωσε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι έχουν ολοκληρωθεί 450.000 νέες κατοικίες.

Στην πόλη Αντάκια, στην επαρχία Χατάι —μία από τις περιοχές που επλήγησαν σφοδρότερα— έχουν ανεγερθεί συγκροτήματα κοινωνικής κατοικίας για τους σεισμόπληκτους. Ωστόσο, στο κέντρο της πόλης παραμένουν ορατά πολλά κατεστραμμένα κτίρια.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι η αποκατάσταση των δρόμων και των βασικών υποδομών έχει προχωρήσει μόλις κατά το ήμισυ, τονίζοντας πως απαιτείται περαιτέρω κρατική στήριξη για να βελτιωθεί ουσιαστικά η κατάσταση.