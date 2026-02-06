Χρηστίδης: Η Ελλάδα είναι τελευταία στις Συλλογικές Συμβάσεις, πανευρωπαϊκά, με ευθύνη της κυβέρνησης
Πολιτική
15:03 - 06 Φεβ 2026

Χρηστίδης: Η Ελλάδα είναι τελευταία στις Συλλογικές Συμβάσεις, πανευρωπαϊκά, με ευθύνη της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
Για αλαζονεία και για συνειδητή εργαλειοποίηση τραγωδιών από την πλευρά της κυβέρνησης, έκανε λόγο ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ασκώντας δριμεία κριτική στη Νέα Δημοκρατία για τη στάση της σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την εργασία και την ανθρώπινη ζωή.

«Μας κατηγορεί εμάς για γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Έχει την ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Πεθαίνουν πέντε άνθρωποι σε ένα εργοστάσιο της χώρας και κατηγορεί εμάς για τυμβωρύχους», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μεταναστευτικό, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί επικοινωνιακές ή πολιτικάντικες αντιπαραθέσεις, αλλά πραγματικές λύσεις που θα διασφαλίζουν τόσο την προστασία των συνόρων όσο και την ανθρώπινη ζωή στο Αιγαίο.

«Εμάς μας ενδιαφέρει το Λιμενικό να μπορεί να κάνει τη δουλειά του και προφανώς να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Δεν γίνεται να έχουν πεθάνει δεκαπέντε άνθρωποι στη Χίο και να έχουμε αυτές τις αντιλήψεις και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ και από τον αρμόδιο υπουργό. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι η επικοινωνία κάποια στιγμή ξεφτιλίζεται γιατί έρχεται μπροστά η ουσία», τόνισε.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έθεσε σειρά ερωτημάτων για τη στάση κυβερνητικών στελεχών αναφορικά με καθημερινά ζητήματα, λέγοντας:

«Πού είναι σήμερα οι υπουργοί που έβγαιναν λαλίστατοι και έλεγαν, τις πρώτες μέρες της τραγωδίας στα Τρίκαλα, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα για το εργοστάσιο "Βιολάντα"; Πού είναι σήμερα να μας πουν ότι υπήρχαν δύο υπόγεια που μύριζαν προπάνιο και έχουν φύγει οι ελεγκτές, γιατί είναι επικίνδυνο να πάνε τώρα», και πρόσθεσε:

«Πού είναι η κυρία Κεραμέως να μας πει γιατί είμαστε τελευταίοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας; Πού είναι να μας πει πού βρίσκονται οι μισθοί των εργαζομένων που είμαστε προτελευταίοι πανευρωπαϊκά; Πού είναι να μας πουν για την παραγωγικότητα της εργασίας; Πού είναι να μας απαντήσουν για τα πραγματικά ζητήματα; Τι έχουν κάνει για την κίνηση, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα εργασιακά δεδομένα της χώρας; Μας ειρωνεύονται και μας θεωρούν εμάς τυμβωρύχους οι άνθρωποι που επτά χρόνια είναι κυβέρνηση και μιλάνε για διαχρονικές ευθύνες. Δεν ντρέπονται λίγο;».

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αλαζονεία, φέρνοντας ως παράδειγμα την κατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην παραμεθόριο.

«Εδώ υπάρχει μια αλαζονεία από την πλευρά της κυβέρνησης. Δάσκαλοι και καθηγητές με 800 ευρώ πηγαίνουν από τον Έβρο μέχρι τα μικρά νησιά, πληρώνουν 400 ευρώ σε νοίκι και έχουν την αλαζονεία και την αμετροέπεια της κάθε κυρίας Αλεξοπούλου να τους κουνάει το δάκτυλο. Είναι ντροπή. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και μιλάει και για την άρση της μονιμότητας. Την άρση της γελοιότητας πρέπει να κάνει πράξη η Νέα Δημοκρατία και να διώξει τέσσερις - πέντε βουλευτές, οι οποίοι δείχνουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον λαό. Ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε πριν από 50 χρόνια, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει καμία σχέση με τη λαϊκότητα που έχει ανάγκη η εποχή», κατέληξε.

Αναφορικά με την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση που ήρθε στη δημοσιότητα και την φερόμενη εμπλοκή του Γιάννη Παναγόπουλου σε αυτή, σχολίασε ότι «το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε άμεσα, όπως όφειλε, μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση. Γιατί το τεκμήριο της αθωότητας είναι πάντοτε υπαρκτό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, θα διερευνήσει την υπόθεση σε βάθος και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο ίδιος ο κ. Παναγόπουλος είπε ότι θα αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό με απόλυτη συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, άρα περιμένουμε να δούμε τα επόμενα βήματα».

