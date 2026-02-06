ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πακιστάν: Ισχυρή έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες
Ειδήσεις
16:32 - 06 Φεβ 2026

Πακιστάν: Ισχυρή έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε σιιτικό μουσουλμανικό τέμενος στο Ισλαμαμπάντ, πρωτεύουσα του Πακιστάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 άτομα και τραυματίζοντας άλλους 169, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας.  

Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο τέμενος κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής, δήλωσε ο αστυνομικός αξιωματούχος Ζαφάρ Ικμπάλ. Αρχικά ο Ικμπάλ δεν είχε εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων και ανέφερε: «Έχουμε μεταφέρει αρκετούς ανθρώπους σε νοσοκομεία. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή πόσοι είναι νεκροί, αλλά ναι, υπάρχουν νεκροί».

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι η αιτία της έκρηξης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, όπως μετέδωσε το τοπικό μέσο ενημέρωσης Dawn. Ωστόσο, το Reuters κάνει λόγο για βομβιστή αυτοκτονίας.

Δύο αξιωματικοί της αστυνομίας δήλωσαν, σύμφωνα με το Reuters, ότι ο βομβιστής σταμάτησε στην πύλη του τεμένους πριν πυροδοτήσει τη βόμβα.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο, ένας βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στην είσοδο του δικαστικού συγκροτήματος του Ισλαμαμπάντ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες.

Καταδικάζει η πολιτική ηγεσία της χώρας

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε την έκρηξη.

Τηλεοπτικά πλάνα και εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αστυνομικούς και κατοίκους να μεταφέρουν τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μόχσιν Νάκβι, καταδίκασε την επίθεση και ζήτησε από τις αρχές να διασφαλίσουν την παροχή της καλύτερης δυνατής ιατρικής φροντίδας στους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρονταν σε διάφορα νοσοκομεία της πόλης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης
Ειδήσεις

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Λευκάδα: Εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά στο θαλάσσιο drone
Ειδήσεις

Λευκάδα: Εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά στο θαλάσσιο drone

Ομόνοια: Εμπρηστική επίθεση σε κτίριο που στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ειδήσεις

Ομόνοια: Εμπρηστική επίθεση σε κτίριο που στεγάζεται παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπας Αραγτσί - Πιθανότητα συνομιλιών με ΗΠΑ
Ειδήσεις

Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπας Αραγτσί - Πιθανότητα συνομιλιών με ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη δεν αξιοποιεί τις διπλωματικές της δυνατότητες 

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ