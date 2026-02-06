Πακιστάν: Ισχυρή έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε σιιτικό μουσουλμανικό τέμενος στο Ισλαμαμπάντ, πρωτεύουσα του Πακιστάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 άτομα και τραυματίζοντας άλλους 169, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο τέμενος κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής, δήλωσε ο αστυνομικός αξιωματούχος Ζαφάρ Ικμπάλ. Αρχικά ο Ικμπάλ δεν είχε εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων και ανέφερε: «Έχουμε μεταφέρει αρκετούς ανθρώπους σε νοσοκομεία. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή πόσοι είναι νεκροί, αλλά ναι, υπάρχουν νεκροί».

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι η αιτία της έκρηξης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, όπως μετέδωσε το τοπικό μέσο ενημέρωσης Dawn. Ωστόσο, το Reuters κάνει λόγο για βομβιστή αυτοκτονίας.

Δύο αξιωματικοί της αστυνομίας δήλωσαν, σύμφωνα με το Reuters, ότι ο βομβιστής σταμάτησε στην πύλη του τεμένους πριν πυροδοτήσει τη βόμβα.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο, ένας βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στην είσοδο του δικαστικού συγκροτήματος του Ισλαμαμπάντ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες.

Καταδικάζει η πολιτική ηγεσία της χώρας

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε την έκρηξη.

Τηλεοπτικά πλάνα και εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αστυνομικούς και κατοίκους να μεταφέρουν τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μόχσιν Νάκβι, καταδίκασε την επίθεση και ζήτησε από τις αρχές να διασφαλίσουν την παροχή της καλύτερης δυνατής ιατρικής φροντίδας στους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρονταν σε διάφορα νοσοκομεία της πόλης.