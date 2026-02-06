Ανδρέας Γεωργίου για τις αναθέσεις συμβάσεων της ΓΣΕΕ: Έχουν γνωστοποιηθεί στο taxisnet
19:42 - 06 Φεβ 2026

Ανδρέας Γεωργίου για τις αναθέσεις συμβάσεων της ΓΣΕΕ: Έχουν γνωστοποιηθεί στο taxisnet

Reporter.gr Newsroom
Ο Ανδρέας Αν. Γεωργίου εξέδωσε σήμερα (6/2) ανακοίνωση απαντώντας σε δημοσιεύματα που τον αφορούν, καθώς και σε εταιρεία συμφερόντων του, σχετικά με την υπόθεση των αναθέσεων της ΓΣΕΕ.

Όπως λοιπόν αναφέρει:

«Με αφορμή τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου με αναφορές τόσο στο όνομά μου όσο και σε εταιρεία συμφερόντων μου, θεωρώ υποχρέωση μου να δηλώσω δημόσια την πραγματική διάσταση των γεγονότων: θεωρώ υποχρέωση μου να δηλώσω δημόσια την πραγματική διάσταση των γεγονότων:

  1. Δραστηριοποιούμαι από το 1999 στην Ελλάδα και ειδικά στο πεδίο των ψηφιακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  2. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας, έχω αναλάβει και παρέχω δια εταιρειών συμφερόντων μου υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, GDPR, και υπηρεσιών Τεχνικού Πληροφορικής, τόσο στη ΓΣΕΕ όσο και στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΕ.

Ειδικά για την εταιρεία συμφερόντων μου η οποία αναφέρεται στο πόρισμά της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων, έχουν αναληφθεί και εκτελούνται υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας με ετήσιες συμβάσεις ύψους 38.025,00€ για τα έτη 2021,2022,2023,2024,2025, και 2026 ήτοι σύνολο 228.150,00€

Αναφέρω επίσης ότι δεν έχουν σχέση ή συνάφεια καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρω στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας καλύπτουν ως προς το αντικείμενό τους την εγκατάσταση προγραμμάτων προστασίας των συστημάτων πληροφορικής των ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ και ΚΕΚ ΓΣΕΕ από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των προσφερομένων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται και μηνιαίες αναφορές για την λειτουργία και την άμυνα των πληροφοριακών συστημάτων των ανωτέρω πελατών μου.

Οι συμβάσεις έχουν γνωστοποιηθεί στο taxisnet και οι υπηρεσίες τιμολογούνται με την πλήρωση του φυσικού αντικείμενου, το οποίο είναι πραγματικό, απολύτως εκτελεστέο και αποδείξιμο.

Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών έχουν προκύψει, μετά από απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων των προαναφερόμενων νομικών προσώπων κατόπιν διαδικασία επιλογής.

Αποκαθιστώντας την αλήθεια και την πραγματικότητα κι έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη που θα την αναδείξει, θεωρώ ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα, αλλά και ούτε πριν ερευνηθεί μια υπόθεση σε βάθος, να προκύπτουν καταδικαστικά συμπεράσματα από τον Τύπο, δημιουργώντας πεδίο σοβαρής δυσφήμισης του προσώπου μου για την οποία επιφυλάσσομαι να αντιμετωπίσω με κάθε νόμιμο μέσο».

