Πηγή photo Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)
Ναυτιλία
19:41 - 06 Φεβ 2026

Μνημόνιο συνεργασίας TPAO (Τουρκία) - Chevron (ΗΠΑ) και νέες ενεργειακές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Μνημόνιο κατανόησης για την εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου υπέγραψαν στην Κωνσταντινούπολη η κρατική τουρκική εταιρεία πετρελαίου TPAO και η αμερικανική Chevron, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας Alparslan Bayraktar.

Η συμφωνία αφορά την αξιολόγηση πιθανών κοινών έργων τόσο εντός Τουρκίας όσο και σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της TPAO και τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της.

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το μνημόνιο καλύπτει δραστηριότητες εξερεύνησης και αξιοποίησης υδρογονανθράκων σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές, ενώ εντάσσεται στη στρατηγική της Άγκυρας για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές, ιδίως από τη Ρωσία.

Στο ίδιο πλαίσιο επισημαίνεται προηγούμενη συμφωνία της TPAO με θυγατρική της ExxonMobil για ενεργειακές έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα haber.sol.org.tr προσέγγισε το θέμα υπό γεωπολιτικό πρίσμα, αναφερόμενη σε διεθνείς ανταγωνισμούς γύρω από τους ενεργειακούς πόρους της Συρίας και στη συζήτηση περί θαλάσσιων ζωνών, σημειώνοντας και παλαιότερες τουρκικές επιδιώξεις για συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας με τη Δαμασκό.

Επίσης η odatv.com συνέδεσε τη δραστηριότητα της Chevron στην Ανατολική Μεσόγειο με ευρύτερους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας αναφορές σε ενεργειακά έργα στην περιοχή, στις σχέσεις με Ισραήλ και Αίγυπτο και στην ανάπτυξη του κοιτάσματος «Αφροδίτη».

Η συνεργασία με την Chevron παρουσιάζεται ως μέρος ευρύτερης αλληλουχίας συμφωνιών της εταιρείας στην περιοχή κατά το 2025, οι οποίες περιλαμβάνουν συνεργασίες με την Ελλάδα, το Ισραήλ και τη Συρία.

Στις ίδιες αναλύσεις υπογραμμίζεται ότι η παρουσία της Chevron στην Ανατολική Μεσόγειο συνδέεται με ευρύτερες γεωπολιτικές επιδιώξεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον ενεργειακό τομέα.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε επιμέρους ενεργειακά έργα, όπως η ενίσχυση της μεταφοράς φυσικού αερίου από το κοίτασμα Leviathan προς την Αίγυπτο και η προώθηση της ανάπτυξης του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στην κυπριακή ΑΟΖ. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται σε περιφερειακές διαδικασίες ενεργειακής συνεργασίας και εμπορικής αξιοποίησης υδρογονανθράκων.

Σε διαφορετικής κατεύθυνσης προσεγγίσεις τουρκικών μέσων επισημαίνεται ότι οι ενεργειακοί πόροι της Συρίας επανέρχονται στο επίκεντρο διεθνών διαβουλεύσεων μετά τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα θαλάσσιων ζωνών και πιθανών συμφωνιών οριοθέτησης. Υπενθυμίζεται επίσης η τουρκική πρόθεση για συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας με τη Δαμασκό, χωρίς μέχρι στιγμής δημόσια εξέλιξη.

Σχολιαστές της τουρκικής αντιπολίτευσης όπως ο Aydın Sezer χαρακτήρισαν τη συνεργασία TPAO–Chevron πιθανό σημείο καμπής για την τουρκική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας όμως και τις ενστάσεις που έχει καταθέσει η Συρία στον ΟΗΕ κατά των τουρκικών θέσεων για θαλάσσια όρια.

Τέλος, εκτιμά ότι η συνεργασία με την Chevron ενδέχεται να επηρεάσει συνολικά την πολιτική της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως εφόσον επεκταθεί σε περιοχές νότια της Κρήτης, της Κύπρου, του Ισραήλ ή της Συρίας.

