Πεκίνο: «Αβάσιμες και ψευδείς» οι κατηγορίες των ΗΠΑ για μυστικές πυρηνικές δοκιμές

Κατηγορηματική διάψευση έδωσε τη Δευτέρα (9/2) η Κίνα στους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών ότι προχώρησε σε μυστικές πυρηνικές δοκιμές, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «κατάφωρα ψέματα» και αποδίδοντάς τες σε προσπάθεια της Ουάσινγκτον να δημιουργήσει προσχήματα για την επανεκκίνηση του δικού της πυρηνικού προγράμματος δοκιμών.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο AFP, οι αμερικανικοί ισχυρισμοί διατυπώθηκαν την Παρασκευή στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη, όπου ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τον έλεγχο των όπλων, Τόμας Ντινάνο, κατηγόρησε το Πεκίνο ότι έχει πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές, συμπεριλαμβανομένης μίας στις 22 Ιουνίου 2020, ενώ παράλληλα φέρεται να προετοιμάζεται για περαιτέρω δοκιμές μεγάλης ισχύος.

Σε ανακοίνωση που απέστειλε στο πρακτορείο AFP, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε πλήρως τις κατηγορίες, σημειώνοντας ότι «οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ είναι απολύτως αβάσιμοι και συνιστούν κατάφωρα ψέματα». Παράλληλα, τόνισε ότι η Κίνα «αντιτίθεται σθεναρά στην απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να επινοήσουν δικαιολογίες για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών».

Το Πεκίνο κάλεσε επιπλέον την Ουάσινγκτον να «τερματίσει άμεσα τις ανεύθυνες ενέργειές της», εντείνοντας το διπλωματικό τόνο της αντιπαράθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανεκκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων «σε ισότιμη βάση» με τη Ρωσία και την Κίνα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το είδος ή την έκταση των δοκιμών που ενδεχομένως θα επαναληφθούν.

Οι δηλώσεις του Ντινάνο εντάσσονται στο πλαίσιο παρουσίασης νέας αμερικανικής πρωτοβουλίας για την έναρξη τριμερών συνομιλιών με τη Ρωσία και την Κίνα, με στόχο τον καθορισμό νέων ορίων στα πυρηνικά οπλοστάσια, μετά τη λήξη της συνθήκης New START. Η συμφωνία αυτή, η οποία αποτελούσε την τελευταία εναπομείνασα συνθήκη ελέγχου πυρηνικών όπλων μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας, έληξε την περασμένη Πέμπτη.

Η Κίνα έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι, «σε αυτό το στάδιο», δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό, απορρίπτοντας τις αμερικανικές προτάσεις.