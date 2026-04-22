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ΕΕ: Ρεκόρ 64,2 εκατ. μετανάστες - Πού συγκεντρώνονται οι ροές και ποιοι σηκώνουν το βάρος
Ειδήσεις
11:32 - 22 Απρ 2026

ΕΕ: Ρεκόρ 64,2 εκατ. μετανάστες - Πού συγκεντρώνονται οι ροές και ποιοι σηκώνουν το βάρος

Reporter.gr Newsroom
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Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ανήλθε το 2025 ο αριθμός των μεταναστών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας τα 64,2 εκατομμύρια, σύμφωνα με νέα έκθεση του Κέντρου Έρευνας και Ανάλυσης της Μετανάστευσης (CReAM) του ανεξάρτητου ινστιτούτου RFBerlin. Το μέγεθος αυτό καταγράφει αύξηση κατά περίπου 2,1 εκατομμύρια σε σύγκριση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη.

Η μελέτη, η οποία βασίζεται σε δεδομένα της Eurostat και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αναδεικνύει τη σημαντική άνοδο των τελευταίων δεκαπέντε ετών, καθώς το 2010 ο συνολικός αριθμός των μεταναστών στην ΕΕ ανερχόταν σε περίπου 40 εκατομμύρια.

Η Γερμανία αποτελεί τον στόχο των μεταναστών

Η Γερμανία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό προορισμό για άτομα που έχουν γεννηθεί εκτός της χώρας διαμονής τους, φιλοξενώντας περίπου 18 εκατομμύρια μετανάστες. Από αυτούς, το 72% βρίσκεται σε ηλικία εργασίας, στοιχείο που υπογραμμίζει τη σημασία της μετανάστευσης για την αγορά εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

Την ίδια ώρα, η Ισπανία καταγράφει τη μεγαλύτερη πρόσφατη αύξηση στον αριθμό των μεταναστών, με περίπου 700.000 επιπλέον άτομα να προστίθενται στον πληθυσμό που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, ο οποίος πλέον ανέρχεται σε 9,5 εκατομμύρια.

Όπως επισημαίνει ένας από τους συντάκτες της έκθεσης, Τομάζο Φρατίνι, «η Γερμανία παραμένει ο κύριος προορισμός για μετανάστες στην Ευρώπη, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και, σε σημαντικό βαθμό, σε σχέση με το συνολικό της πληθυσμό».

Η έκθεση καταγράφει, παράλληλα, έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών ως προς την κατανομή των μεταναστών. Χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Κύπρος εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά μεταναστών σε σχέση με τον πληθυσμό τους, γεγονός που αποτυπώνει την άνιση γεωγραφική κατανομή των μεταναστευτικών ροών εντός της Ένωσης.

Αντίστοιχα, οι αιτήσεις ασύλου συγκεντρώνονται σε περιορισμένο αριθμό χωρών, με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία να δέχονται σχεδόν το 75% του συνόλου των αιτήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, η Γερμανία καταγράφει και εδώ την υψηλότερη συγκέντρωση, φιλοξενώντας περίπου 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν λάβει ή αιτηθεί διεθνή προστασία.

Τα ευρήματα της έκθεσης αναδεικνύουν τόσο τη συνεχιζόμενη αύξηση της μετανάστευσης προς την Ευρώπη όσο και τις προκλήσεις που δημιουργούνται για τη διαχείριση των ροών, την κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών-μελών και την ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

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