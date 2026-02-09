Νεανική ανεργία: Σημαντική υποχώρηση στο 13% τον Δεκέμβριο - Πτώση 9,3% σε έναν χρόνο
Οικονομία
17:45 - 09 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε για πρώτη φορά η νεανική ανεργία στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο για την εγχώρια αγορά εργασίας. Η σύγκλιση με την ΕΕ επιταχύνθηκε κυρίως την τελευταία εξαετία και ιδιαίτερα μετά το τέλος της πανδημικής κρίσης.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat, το ποσοστό ανεργίας στην ηλικιακή ομάδα 15–24 ετών ανήλθε στο 13% τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, καταγράφοντας πτώση 9,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Την ίδια στιγμή, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στο 14,7%.

Αν και τα δεδομένα δημοσιοποιήθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου, η επεξεργασία των ιστορικών χρονοσειρών δείχνει ότι πρόκειται για την πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2000 —από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή— που η Ελλάδα εμφανίζει καλύτερη επίδοση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον συγκεκριμένο δείκτη.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σταθερή βελτίωση της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια και την αυξανόμενη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι κατά την κορύφωση της οικονομικής κρίσης η απόκλιση της Ελλάδας από την ΕΕ είχε φτάσει έως και τις 37,5 μονάδες.

Την ίδια εικόνα επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Στο διάστημα 2019–2025, ο αριθμός των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα ηλικίας έως 24 ετών αυξήθηκε κατά 64.900 άτομα. Δεδομένου ότι στο ίδιο διάστημα δημιουργήθηκαν συνολικά 563.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, προκύπτει ότι περίπου το 11,5% των νέων προσλήψεων αφορούσε νέους εργαζόμενους.

Η πορεία της ελληνικής ανάκαμψης

Το υψηλότερο σημείο της νεανικής ανεργίας καταγράφηκε τον Μάιο του 2013, όταν το ποσοστό στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 62,5%, έναντι 25% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αρκετά χρόνια στη συνέχεια, και συγκεκριμένα έως τα μέσα του 2018, ο δείκτης παρέμενε άνω του 40%, ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης ύφεσης και της αβεβαιότητας. Κατά την περίοδο εκείνη, η Ελλάδα βρισκόταν σταθερά στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης, μαζί με την Ισπανία.

Από το καλοκαίρι του 2019, όταν η ανεργία των νέων κινούνταν γύρω στο 37%–38%, ξεκίνησε μια σταδιακή βελτίωση, η οποία ωστόσο ανακόπηκε προσωρινά από την πανδημία. Από τα τέλη του 2022 και μετά, με την οικονομική δραστηριότητα να επανέρχεται, η τάση αντιστράφηκε εκ νέου.

Η ανάκαμψη της οικονομίας και η ενίσχυση των επενδύσεων συνέβαλαν ώστε το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες 15–24 ετών να υποχωρήσει κάτω από το 20% εντός του 2024. Η θετική αυτή δυναμική συνεχίστηκε και το 2025, με ιδιαίτερα έντονη αποκλιμάκωση προς το τέλος του έτους, καθώς μέσα στο τελευταίο τρίμηνο ο δείκτης μειώθηκε κατά σχεδόν οκτώ μονάδες. Παρά τις εποχικές διακυμάνσεις, η συνολική εικόνα καταδεικνύει μια βαθιά και διαρκή μείωση της ανεργίας των νέων.

Αναλυτές και παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι, εκτός από την οικονομική μεγέθυνση, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ένα σύνολο παρεμβάσεων πολιτικής. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η σωρευτική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες από το 2019 και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία συνέβαλε στον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας και των «μαύρων» υπερωριών — φαινόμενα που πλήττουν κυρίως τους νεότερους εργαζόμενους.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, θετική επίδραση στις προσλήψεις στο τέλος του περασμένου έτους είχαν και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Οι ρυθμίσεις αυτές ευνοούν ιδιαίτερα εργαζόμενους έως 25 ετών, καθώς προβλέπουν μηδενική φορολόγηση για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Στελέχη του λιανεμπορίου υπογραμμίζουν, τέλος, ότι η ταχύτητα με την οποία περιορίστηκε η νεανική ανεργία αποτελεί αξιοσημείωτο στοιχείο, δεδομένου ότι οι βαθιές πληγές στην αγορά εργασίας συνήθως απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να επουλωθούν.

Η σύγκριση με την Ισπανία είναι ενδεικτική της μεταστροφής. Αν και οι δύο χώρες ακολούθησαν παρόμοια πορεία κατά την περίοδο της κρίσης, από το 2023 και μετά η Ελλάδα εμφανίζει σαφώς καλύτερες επιδόσεις. Τον Δεκέμβριο, η ανεργία των νέων στην Ισπανία ανήλθε στο 23,4%, δηλαδή πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα σε σχέση με την Ελλάδα.

