ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουκρανία: Επενδύει στις εξαγωγές όπλων εν μέσω πολέμου - Στο επίκεντρο τα drones
Ειδήσεις
17:48 - 09 Φεβ 2026

Ουκρανία: Επενδύει στις εξαγωγές όπλων εν μέσω πολέμου - Στο επίκεντρο τα drones

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ουκρανία ανοίγει τον δρόμο για τις εξαγωγές όπλων εγχώριας παραγωγής, δήλωσε σήμερα (9/2) ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στο να αξιοποιήσει οικονομικά την τεχνολογική «κούρσα εξοπλισμών» που εξελίσσεται εν μέσω πολέμου με τη Ρωσία, προκειμένου να εξασφαλίσει ζωτικής σημασίας έσοδα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο τετραετής πόλεμος έχει οδηγήσει σε εκρηκτική ανάπτυξη του αμυντικού τομέα, με επαγγελματικές ενώσεις του κλάδου να εκτιμούν ότι στην Ουκρανία δραστηριοποιούνται πλέον περισσότερες από χίλιες εταιρείες κατασκευής όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι μικρές, ιδιωτικές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή του 2022.

Καθώς οι εταιρείες έσπευσαν να αναπτύξουν νέα οπλικά συστήματα και τεχνολογίες αντιμετώπισής τους, ο αμυντικός τομέας αναπτύχθηκε ταχύτερα από τη δυνατότητα της ουκρανικής κυβέρνησης να απορροφήσει την παραγωγή του. Αυτό οδήγησε το Κίεβο στο να αναζητήσει χρηματοδότηση από τους συμμάχους του, ώστε να στηριχθούν οι εγχώριες προμήθειες.

Επισημαίνεται ότι οι Ουκρανοί κατασκευαστές, -πολλοί από τους οποίους έχουν πλέον αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένης χρήσης των προϊόντων τους στο πεδίο της μάχης-, προσβλέπουν στο να επωφεληθούν από τη ιστορική αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη, η οποία πυροδοτήθηκε από τη μεγαλύτερη πολεμική σύγκρουση στην ήπειρο από το 1945.

Η ουκρανική τεχνολογία ενισχύει την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το 2026 θα δημιουργηθούν δέκα «εξαγωγικά κέντρα» για ουκρανικά οπλικά συστήματα σε χώρες της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι μεταξύ των προϊόντων που θα εξαχθούν θα περιλαμβάνονται και τα μαχητικά drones, γνωστά και ως μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV).

«Σήμερα, η ασφάλεια της Ευρώπης βασίζεται στην τεχνολογία και στα drones», δήλωσε ο Ζελένσκι το βράδυ της Κυριακής. «Όλα αυτά θα στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ουκρανική τεχνολογία και στους Ουκρανούς ειδικούς».

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να αντλήσουν διδάγματα από την εμπειρία και τις τεχνολογικές καινοτομίες που αποκτήθηκαν εν μέσω πολέμου, προκειμένου να ενισχύσουν τις δικές τους ένοπλες δυνάμεις, πολλές από τις οποίες έχουν αποδυναμωθεί έπειτα από δεκαετίες περιορισμένων αμυντικών δαπανών.

Από την έναρξη του πολέμου, οι ουκρανικές αμυντικές βιομηχανίες δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν κρατική έγκριση για εξαγωγές. Ορισμένοι εκπρόσωποι του κλάδου έχουν επικρίνει το κρατικό σύστημα προμηθειών, χαρακτηρίζοντάς το υπερβολικά γραφειοκρατικό, με αυστηρούς περιορισμούς στις δαπάνες και ανώτατο όριο κερδοφορίας, γεγονός που δυσχεραίνει την άντληση κεφαλαίων για επέκταση και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Έντονο ενδιαφέρον για drones και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι η παραγωγή ουκρανικών drones θα ξεκινήσει στη Γερμανία τον Φεβρουάριο, προσθέτοντας ότι ήδη παράγονται drones στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας. Δεν διευκρίνισε ποιες εταιρείες εμπλέκονται.

Ο Ίγκορ Φεντίρκο, διευθύνων σύμβουλος του Ουκρανικού Συμβουλίου Αμυντικής Βιομηχανίας, δήλωσε στο Reuters ότι οι διεθνείς αγοραστές δείχνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα drones, καθώς και για τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που παρεμβάλλονται στη σύνδεσή τους με το χειριστή στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα θαλάσσια drones, τα UAV που χρησιμοποιούνται για τη ρίψη μικρών βομβών, εκείνα που αναχαιτίζουν άλλα drones, καθώς και drones που λειτουργούν με οπτικές ίνες, καθιστώντας αδύνατη την παρεμβολή των σημάτων ελέγχου τους.

Σημειώνεται ότι τα drones έχουν ανατρέψει τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου στην Ουκρανία από το 2022, περνώντας από περιορισμένη αρχική χρήση σε μαζική παραγωγή εκατομμυρίων μονάδων από τις δύο πλευρές μέσα στο περασμένο έτος.

Στον προϋπολογισμό του 2025, η Ουκρανία διέθεσε 18 δισεκατομμύρια δολάρια για την εγχώρια παραγωγή drones, ποσό που ενισχύθηκε περαιτέρω με χρηματοδότηση από τους συμμάχους του Κιέβου.

Σήμερα, τα UAV ευθύνονται για τη μεγάλη πλειονότητα των πληγμάτων κατά εχθρικών στόχων, ενώ η ευρεία χρήση τους έχει μετατρέψει μια ζώνη έως και 20 χιλιομέτρων εκατέρωθεν της γραμμής του μετώπου σε «ζώνη θανάτου», όπου η παραμονή σε ανοιχτό χώρο για λίγα μόλις λεπτά μπορεί να αποδειχθεί μοιραία λόγω πλήγματος από drone.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηματιστήριο: Τρίτωσε η πτώση με μίνι sell off στις τράπεζες - Ποιες μετοχές... αντιστάθηκαν
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Τρίτωσε η πτώση με μίνι sell off στις τράπεζες - Ποιες μετοχές... αντιστάθηκαν

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη: Στο επίκεντρο Κυπριακό και επίσκεψη στην Άγκυρα
Πολιτική

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη: Στο επίκεντρο Κυπριακό και επίσκεψη στην Άγκυρα

One stop shop Κτηνοτροφίας από Πειραιώς, Milkplan και Γαίας Έργον
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

One stop shop Κτηνοτροφίας από Πειραιώς, Milkplan και Γαίας Έργον

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ειδικό δικαστήριο για τον πόλεμο στην Ουκρανία προωθούν 36 χώρες: Στο στόχαστρο ο Πούτιν
Ειδήσεις

Ειδικό δικαστήριο για τον πόλεμο στην Ουκρανία προωθούν 36 χώρες: Στο στόχαστρο ο Πούτιν

Νέο σφυροκόπημα στο Κίεβο: Στους 21 οι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις
Ειδήσεις

Νέο σφυροκόπημα στο Κίεβο: Στους 21 οι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις

Μακρόν κατά Ρωσίας: Οι τελευταίες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων φανερώνουν υποκρισία
Ειδήσεις

Μακρόν κατά Ρωσίας: Οι τελευταίες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων φανερώνουν υποκρισία

Reuters: Οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία «παραλύουν» το 9% της παγκόσμιας διύλισης πετρελαίου
Εμπορεύματα

Reuters: Οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία «παραλύουν» το 9% της παγκόσμιας διύλισης πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πραγματικό «success story» η Ελλάδα - «Βλέπει» σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ