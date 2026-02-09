Ουκρανία: Επενδύει στις εξαγωγές όπλων εν μέσω πολέμου - Στο επίκεντρο τα drones

Η Ουκρανία ανοίγει τον δρόμο για τις εξαγωγές όπλων εγχώριας παραγωγής, δήλωσε σήμερα (9/2) ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στο να αξιοποιήσει οικονομικά την τεχνολογική «κούρσα εξοπλισμών» που εξελίσσεται εν μέσω πολέμου με τη Ρωσία, προκειμένου να εξασφαλίσει ζωτικής σημασίας έσοδα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο τετραετής πόλεμος έχει οδηγήσει σε εκρηκτική ανάπτυξη του αμυντικού τομέα, με επαγγελματικές ενώσεις του κλάδου να εκτιμούν ότι στην Ουκρανία δραστηριοποιούνται πλέον περισσότερες από χίλιες εταιρείες κατασκευής όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι μικρές, ιδιωτικές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή του 2022.

Καθώς οι εταιρείες έσπευσαν να αναπτύξουν νέα οπλικά συστήματα και τεχνολογίες αντιμετώπισής τους, ο αμυντικός τομέας αναπτύχθηκε ταχύτερα από τη δυνατότητα της ουκρανικής κυβέρνησης να απορροφήσει την παραγωγή του. Αυτό οδήγησε το Κίεβο στο να αναζητήσει χρηματοδότηση από τους συμμάχους του, ώστε να στηριχθούν οι εγχώριες προμήθειες.

Επισημαίνεται ότι οι Ουκρανοί κατασκευαστές, -πολλοί από τους οποίους έχουν πλέον αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένης χρήσης των προϊόντων τους στο πεδίο της μάχης-, προσβλέπουν στο να επωφεληθούν από τη ιστορική αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη, η οποία πυροδοτήθηκε από τη μεγαλύτερη πολεμική σύγκρουση στην ήπειρο από το 1945.

Η ουκρανική τεχνολογία ενισχύει την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το 2026 θα δημιουργηθούν δέκα «εξαγωγικά κέντρα» για ουκρανικά οπλικά συστήματα σε χώρες της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι μεταξύ των προϊόντων που θα εξαχθούν θα περιλαμβάνονται και τα μαχητικά drones, γνωστά και ως μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV).

«Σήμερα, η ασφάλεια της Ευρώπης βασίζεται στην τεχνολογία και στα drones», δήλωσε ο Ζελένσκι το βράδυ της Κυριακής. «Όλα αυτά θα στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ουκρανική τεχνολογία και στους Ουκρανούς ειδικούς».

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να αντλήσουν διδάγματα από την εμπειρία και τις τεχνολογικές καινοτομίες που αποκτήθηκαν εν μέσω πολέμου, προκειμένου να ενισχύσουν τις δικές τους ένοπλες δυνάμεις, πολλές από τις οποίες έχουν αποδυναμωθεί έπειτα από δεκαετίες περιορισμένων αμυντικών δαπανών.

Από την έναρξη του πολέμου, οι ουκρανικές αμυντικές βιομηχανίες δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν κρατική έγκριση για εξαγωγές. Ορισμένοι εκπρόσωποι του κλάδου έχουν επικρίνει το κρατικό σύστημα προμηθειών, χαρακτηρίζοντάς το υπερβολικά γραφειοκρατικό, με αυστηρούς περιορισμούς στις δαπάνες και ανώτατο όριο κερδοφορίας, γεγονός που δυσχεραίνει την άντληση κεφαλαίων για επέκταση και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Έντονο ενδιαφέρον για drones και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι η παραγωγή ουκρανικών drones θα ξεκινήσει στη Γερμανία τον Φεβρουάριο, προσθέτοντας ότι ήδη παράγονται drones στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας. Δεν διευκρίνισε ποιες εταιρείες εμπλέκονται.

Ο Ίγκορ Φεντίρκο, διευθύνων σύμβουλος του Ουκρανικού Συμβουλίου Αμυντικής Βιομηχανίας, δήλωσε στο Reuters ότι οι διεθνείς αγοραστές δείχνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα drones, καθώς και για τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που παρεμβάλλονται στη σύνδεσή τους με το χειριστή στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα θαλάσσια drones, τα UAV που χρησιμοποιούνται για τη ρίψη μικρών βομβών, εκείνα που αναχαιτίζουν άλλα drones, καθώς και drones που λειτουργούν με οπτικές ίνες, καθιστώντας αδύνατη την παρεμβολή των σημάτων ελέγχου τους.

Σημειώνεται ότι τα drones έχουν ανατρέψει τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου στην Ουκρανία από το 2022, περνώντας από περιορισμένη αρχική χρήση σε μαζική παραγωγή εκατομμυρίων μονάδων από τις δύο πλευρές μέσα στο περασμένο έτος.

Στον προϋπολογισμό του 2025, η Ουκρανία διέθεσε 18 δισεκατομμύρια δολάρια για την εγχώρια παραγωγή drones, ποσό που ενισχύθηκε περαιτέρω με χρηματοδότηση από τους συμμάχους του Κιέβου.

Σήμερα, τα UAV ευθύνονται για τη μεγάλη πλειονότητα των πληγμάτων κατά εχθρικών στόχων, ενώ η ευρεία χρήση τους έχει μετατρέψει μια ζώνη έως και 20 χιλιομέτρων εκατέρωθεν της γραμμής του μετώπου σε «ζώνη θανάτου», όπου η παραμονή σε ανοιχτό χώρο για λίγα μόλις λεπτά μπορεί να αποδειχθεί μοιραία λόγω πλήγματος από drone.