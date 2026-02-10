Κομισιόν: Νέα εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των παιδιών από το cyberbullying

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στο Στρασβούργο ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης κατά του κυβερνοεκφοβισμού (cyberbullying), με βασικό άξονα την ανάπτυξη ενιαίας εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ. Μέσω αυτής, παιδιά και έφηβοι θα μπορούν να αναφέρουν εύκολα περιστατικά, να λαμβάνουν άμεση υποστήριξη και να αποθηκεύουν με ασφάλεια αποδεικτικά στοιχεία.

Η εφαρμογή θα βασίζεται σε ένα κοινό πρότυπο που θα αναπτύξει η Κομισιόν. Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να το προσαρμόζουν στις εθνικές τους ανάγκες, να το μεταφράζουν και να το συνδέουν με εθνικές γραμμές βοήθειας και αρμόδιες υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας έτσι ενιαία προστασία και αποτελεσματική παρέμβαση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, η Επιτροπή προωθεί και συμπληρωματικά μέτρα προς τις εθνικές κυβερνήσεις. Αυτά περιλαμβάνουν την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του Digital Services Act για την προστασία των ανηλίκων, την αντιμετώπιση του κυβερνοεκφοβισμού σε πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο και την ενίσχυση της εφαρμογής των κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, με έμφαση στις υποχρεώσεις διαφάνειας.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Κομισιόν στοχεύει να δημιουργήσει ένα ασφαλές και συνεκτικό πλαίσιο προστασίας για τα παιδιά και τους εφήβους σε ολόκληρη την ΕΕ, αξιοποιώντας την τεχνολογία για γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών cyberbullying.