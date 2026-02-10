Διαγράφηκε ανάρτηση Βανς για τη Γενοκτονία των Αρμενίων: «Αναρτήθηκε κατά λάθος» λέει ο Λευκός Οίκος
Ειδήσεις
21:31 - 10 Φεβ 2026

Διαγράφηκε ανάρτηση Βανς για τη Γενοκτονία των Αρμενίων: «Αναρτήθηκε κατά λάθος» λέει ο Λευκός Οίκος

Reporter.gr Newsroom
Στη διαγραφή ανάρτησης από τον επίσημο λογαριασμό του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, που έκανε λόγο για τη «γενοκτονία των Αρμενίων», προχώρησε ο Λευκός Οίκος, επικαλούμενος λάθος διαχείρισης, καθώς το περιεχόμενο ενδέχεται να προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας, βασικού συμμάχου της Ουάσινγκτον.

Η ανάρτηση δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού αντιπροέδρου στην Αρμενία, της πρώτης επίσκεψης αντιπροέδρου των ΗΠΑ στη χώρα του Νοτίου Καυκάσου, και ανέφερε ότι η παρουσία του στο Γερεβάν είχε σκοπό «να τιμήσει τα θύματα της γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915».

Κατά την επίσκεψή του, ο Βανς, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Ούσα, μετέβη στο Μνημείο της Αρμενικής Γενοκτονίας Τσιτσερνακαμπέρντ, όπου συμμετείχε σε τελετή μνήμης και κατέθεσε στεφάνι από γαρίφαλα, χρυσάνθεμα και τριαντάφυλλα, τιμώντας τη μνήμη περίπου 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων που σκοτώθηκαν στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Μετά τη διαγραφή της ανάρτησης, συνεργάτης του αντιπροέδρου, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε ότι το μήνυμα αναρτήθηκε εκ παραδρομής από υπαλλήλους που δεν συμμετείχαν στο ταξίδι. Όπως ανέφερε, ο λογαριασμός του Βανς χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο από τις δραστηριότητές του, ενώ στις επίσημες δηλώσεις του αντιπροέδρου δεν έγινε χρήση του όρου «γενοκτονία».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν η επίσκεψή του στο μνημείο συνιστά αναγνώριση της γενοκτονίας, ο Βανς απέφυγε τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, δηλώνοντας ότι πρόκειται για «ένα φρικτό γεγονός που συνέβη πριν από λίγο περισσότερα από 100 χρόνια» και υπογράμμισε τη σημασία του για την αρμενική κοινωνία και τον πολιτισμό. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα και προς την αρμενική κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν «σημαντικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή».

Η περιοδεία του Βανς στον Νότιο Καύκασο εντάσσεται στο πλαίσιο των διπλωματικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης Τραμπ, μετά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παρουσιάσει τις συμφωνίες που συνήφθησαν με το Γερεβάν και το Μπακού ως ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της θητείας του.

Στο Γερεβάν, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπέγραψε συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στην Αρμενία, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Αζερμπαϊτζάν, όπου υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας και της οικονομίας. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική των ΗΠΑ για ενίσχυση της επιρροής τους σε μια περιοχή όπου επί δεκαετίες κυρίαρχο ρόλο διαδραμάτιζε η Ρωσία.

