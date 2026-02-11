ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η 11άδα της κυβέρνησης στην Τουρκία - Εκτός ατζέντας Μητσοτάκη - Ερντογάν η ΑΟΖ
Πολιτική
07:44 - 11 Φεβ 2026

Η 11άδα της κυβέρνησης στην Τουρκία - Εκτός ατζέντας Μητσοτάκη - Ερντογάν η ΑΟΖ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Mεταναστευτικό, συνεργασία στην πολιτική προστασία, στην οικονομία και τις εμπορικές συναλλαγές, συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και σε θέματα πολιτισμού βρίσκονται στην ατζέντα της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Το θέμα της οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας δεν είναι στην ατζέντα, εκτός κι αν τεθεί από την πλευρά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κάτι που ωστόσο μοιάζει απίθανο.

Ουσιαστικές εξελίξεις, λοιπόν, στα ελληνοτουρκικά δεν αναμένονται, ωστόσο, η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία είναι σαφές πως έχει σημαντικό περιεχόμενο και δεν είναι τυχαίο ότι συνολικά 9 υπουργοί και ένας υφυπουργός συνοδεύουν τον πρωθυπουργό, συνθέτοντας μία 11άδα κορυφαίων αξιωματούχων.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας θα επικεντρωθεί στα διμερή ζητήματα, τονίζει η ελληνική πλευρά. Η ατζέντα περιλαμβάνει το μεταναστευτικό, συνεργασία στην πολιτική προστασία, συνεργασία στην οικονομία και τις εμπορικές συναλλαγές, συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και σε θέματα πολιτισμού. Το θέμα της οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας δεν είναι στην ατζέντα σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, εάν τεθεί θα συζητηθεί.

Σκοπός του Ανώτατου Συμβουλίου σύμφωνα με την Αθήνα είναι να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας ούτως ώστε να εκτονώνονται δυνητικές κρίσεις, θα τεθεί επί τάπητος και η πρόοδος που έχει σημειωθεί στη συνεργασία των δύο χωρών τα τελευταία δυο χρόνια, ενώ αναμένεται να συζητηθούν περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις σε σχέση με την Ουκρανία, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Η παρουσία της υπουργού Παιδείας φανερώνει ενδεχομένως εξελίξεις για τη λειτουργία της Σχολής της Χάλκης.

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν έχει προγραμματιστεί για τις 15:15 ώρα Ελλάδας, αντί για τις 14:15 που είχε αρχικά ανακοινωθεί. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Στις 17:00 ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις προς τον Τύπο, ενώ αργότερα θα παρατεθεί δείπνο προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας από τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Ερντογάν προσκάλεσε στο δείπνο και τον πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgbwj3p46269?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Εσωτερικές αντιδράσεις και χαμηλός πήχης

Στο εσωτερικό, η συνάντηση προκαλεί αντιδράσεις. Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε «τεράστιο λάθος» το τετ α τετ Μητσοτάκη–Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα «σέρνεται πίσω από τις εξελίξεις» τη στιγμή που η Τουρκία αμφισβητεί εμπράκτως την ελληνική κυριαρχία. Η κριτική αυτή αποτυπώνει έναν υπαρκτό φόβο: μήπως ο διάλογος εκληφθεί ως ανοχή.

Γι’ αυτό και ο πήχης των προσδοκιών είναι χαμηλός. Κανείς δεν περιμένει άμεσες λύσεις ή συμφωνίες ουσίας. Αυτό που επιδιώκεται είναι η διατήρηση ανοιχτών διαύλων, ώστε –αν και όταν ωριμάσουν οι συνθήκες– να μην επιβληθούν ρυθμίσεις «απ’ έξω».

Το πραγματικό διακύβευμα

Στο βάθος όλων αυτών βρίσκεται και το ενδεχόμενο επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, μετά την αναφορά της αμερικανίδας Πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Υπενθυμίζεται ότι η φετινή Σύνοδος του ΝΑΤΟ διεξάγεται στην Άγκυρα. Ως εκ τούτου, αναλυτές θεωρούν ότι μία επίσκεψη του Τραμπ στη Σύνοδο θα μπορούσε να συνοδευτεί με επίσκεψη του πλανητάρχη στην Αθήνα. Μια τέτοια επίσκεψη θα αναβάθμιζε συμβολικά τον ρόλο της Αθήνας στον αμερικανικό σχεδιασμό, αλλά ταυτόχρονα θα αύξανε την πίεση για «αποτελέσματα» στην περιοχή.

Η Ελλάδα δεν είναι ούτε υπερδύναμη ούτε νέο ενεργειακό Ελντοράντο. Είναι όμως κρίσιμος κρίκος σε μια περιοχή που αλλάζει ραγδαία. Το στοίχημα για την Αθήνα είναι να ισορροπήσει ανάμεσα στην αποτροπή και τον διάλογο, στην ευρωπαϊκή «πράσινη» στρατηγική και την αμερικανική ενεργειακή πραγματικότητα, χωρίς να εγκλωβιστεί σε λογικές μηδενικού αθροίσματος.

Η συνάντηση στην Άγκυρα δεν λύνει προβλήματα. Αλλά δείχνει ποιοι θέλουν να τα συζητήσουν μόνοι τους – και ποιοι φοβούνται μήπως τους τα «λύσουν» άλλοι.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/02/2026 - 10:31
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα πανεπιστήμια στη χώρα των «ΘΑ»υμάτων
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Τα πανεπιστήμια στη χώρα των «ΘΑ»υμάτων

Το μήνυμα του Σαίξπηρ από τη Μινεάπολη μέχρι τη Χίο
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Το μήνυμα του Σαίξπηρ από τη Μινεάπολη μέχρι τη Χίο

Διακινητές: Το οργανωμένο έγκλημα εκατομμυρίων ευρώ που η ΕΕ αφήνει να ανθίζει
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Διακινητές: Το οργανωμένο έγκλημα εκατομμυρίων ευρώ που η ΕΕ αφήνει να ανθίζει

Ανεπιθύμητο στο Μαξίμου το VAR του Τραμπ στα ελληνοτουρκικά
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ανεπιθύμητο στο Μαξίμου το VAR του Τραμπ στα ελληνοτουρκικά

Ίμια: Αναμνήσεις ενός Διευθυντή Ειδήσεων 30 χρόνια μετά
Δημήτρης Η. Χατζηδημητρίου

Ίμια: Αναμνήσεις ενός Διευθυντή Ειδήσεων 30 χρόνια μετά

Μέχρι πότε η Κίνα θα είναι το εργοτάξιο του πλανήτη;
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Μέχρι πότε η Κίνα θα είναι το εργοτάξιο του πλανήτη;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%
Οικονομία

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες
Ειδήσεις

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός
Πολιτική

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία
Αναλύσεις

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:05

Trastor: Νέες επενδύσεις – Στο «στόχαστρο» γραφεία, logistics και data centers

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:05

Το επιτελικό κράτος «χάνει» τον Άκη Σκέρτσο

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 09:59

Αγορές: Τα... στοιχήματα για την ΑΜΚ της ΔΕΗ - Σημείο προβληματισμού οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 09:58

Bally's Intralot: Στα €268,1 εκατ. τα έσοδα του Ομίλου το Α' τρίμηνο

Πολιτική
19/05/2026 - 09:54

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ

Αναλύσεις
19/05/2026 - 09:47

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση οι 2250 μονάδες 

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/05/2026 - 09:39

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας

Magazino
19/05/2026 - 09:30

Ποιοι είναι οι νικητές των φετινών βραβείων Μερκούρη και Χορν

Ειδήσεις
19/05/2026 - 09:15

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία ανησυχούν έντονα για το οικονομικό τους μέλλον

Φορολογία
19/05/2026 - 09:04

ΑΑΔΕ: Αυτόματη επιβολή προστίμων με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 09:00

Domes Resorts: Η Κρήτη και η έμφαση στην εξωστρέφεια – Το δυναμικό μοντέλο στην πολυτελή φιλοξενία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:44

Ευρώπη – ΗΠΑ: Μια εμπορική συμφωνία γεμάτη αμοιβαία δυσπιστία

Πολιτική
19/05/2026 - 08:33

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αναλύσεις
19/05/2026 - 08:12

Υπερκάλυψη-ρεκόρ για την ΑΜΚ της ΔΕΗ – Στα €12 δισ. η ζήτηση για το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:03

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 07:58

SpaceX: Eισιτήριο για τον Άρη μέσω... χρηματιστηρίου – Το στοίχημα του $1 τρισ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 07:45

Γιατί μοιάζει η Βρετανία με ακυβέρνητο καράβι

Magazino
19/05/2026 - 07:43

7 πράγματα για το σεξ στην εμμηνόπαυση που πρέπει να γνωρίζουμε όλες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 07:24

Volkswagen Caravelle: έτοιμο για κάθε αποστολή, άμεσα διαθέσιμο με ειδικό πρόγραμμα απόκτησης

Magazino
19/05/2026 - 07:18

1 στους 3 Έλληνες έχει υπέρταση και συχνά δεν το γνωρίζει

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ