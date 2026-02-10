Νέες αποκαλύψεις: «Όλοι ήξεραν» - Τι φέρεται να είπε ο Τραμπ για τον Έπσταϊν το 2006

Μια πρόσφατα δημοσιοποιημένη συνέντευξη του FBI εγείρει νέα ερωτήματα γύρω από τον ισχυρισμό του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν γνώριζε για τα εγκλήματα του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ παράλληλα ο υπουργός Εμπορίου της κυβέρνησης Τραμπ, Χάουαρντ Λάτνικ, βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονη πίεση από νομοθέτες σχετικά με τις δικές του σχέσεις με τον χρηματιστή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, τον Ιούλιο του 2006, όταν οι πρώτες κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα κατά του Έπσταϊν ήρθαν στο φως, ο αρχηγός της αστυνομίας στο Palm Beach της Φλόριντα, Μάικλ Ράιτερ, έλαβε τηλεφώνημα από τον Τραμπ. Σύμφωνα με την περίληψη συνέντευξης του FBI το 2019, που περιλαμβάνεται στα αρχεία, ο Τραμπ φέρεται να είπε στον Ράιτερ: «Δόξα τω Θεώ που τον σταματάτε, όλοι γνωρίζουν ότι το κάνει αυτό».

Ο Ράιτερ, που συνταξιοδοτήθηκε το 2009, επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες της συνέντευξης στην Miami Herald, η οποία ήταν η πρώτη φορά που αναφέρθηκε δημόσια.

Παρά τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με τους δεσμούς του Τραμπ με τον Έπσταϊν, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος εξακολουθεί να στηρίζει τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων:

«Ο υπουργός Λάτνικ παραμένει ένα πολύ σημαντικό μέλος της ομάδας του προέδρου Τραμπ».

Το όνομα του Λάτνικ εμφανίζεται στους «φακέλους Έπσταϊν», γεγονός που οδήγησε βουλευτές και γερουσιαστές να ζητήσουν την παραίτησή του, κατηγορώντας τον ότι είχε πει ψέματα όταν ισχυριζόταν ότι είχε διακόψει κάθε σχέση με τον Έπσταϊν πριν από 20 χρόνια.

Ο ίδιος υπερασπίστηκε τον εαυτό του, υποστηρίζοντας ότι «είδε ελάχιστα» τον Έπσταϊν τα τελευταία χρόνια, μετά την καταδίκη του στη Φλόριντα για προώθηση ανηλίκων σε πορνεία.

Η νέα δημοσιοποίηση της συνέντευξης του FBI έρχεται να ενισχύσει τη δημόσια συζήτηση για την πιθανή γνώση ή συμμετοχή κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων στις παράνομες δραστηριότητες του Έπσταϊν, επαναφέροντας στο προσκήνιο ανοιχτά ερωτήματα για τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα της κυβέρνησης Τραμπ.