Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο με φόντο το Ιράν και τη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα (11/2) στο Λευκό Οίκο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια συνάντηση κατά την οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να ζητήσει τη διεύρυνση του πλαισίου των αμερικανοϊρανικών συνομιλιών, ώστε να συμπεριληφθούν περιορισμοί στο βαλλιστικό οπλοστάσιο της Τεχεράνης.

Πρόκειται για την έβδομη συνάντηση των δύο ανδρών, αφότου ο Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία των ΗΠΑ. Ο Νετανιάχου επιδιώκει να επηρεάσει τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, που ακολουθεί τις επαφές της περασμένης Παρασκευής στο Ομάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διαμηνύσει ότι δεν αποκλείει στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι θα ανταποδώσει σε μια τέτοια περίπτωση.

Σε συνεντεύξεις που παραχώρησε την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι εκτιμά πως το Ιράν επιθυμεί μια συμφωνία, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι, εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε «πολύ σκληρή» αντίδραση. Μιλώντας στο Fox News, υπογράμμισε ότι επιδιώκει μια «καλή συμφωνία», η οποία θα αποκλείει όχι μόνο τα πυρηνικά όπλα αλλά και τους πυραύλους και άλλες στρατιωτικές δυνατότητες. Παράλληλα, χαρακτήρισε «ανόητη» μια ενδεχόμενη άρνηση της Τεχεράνης, ενώ σε δηλώσεις του στο Axios αποκάλυψε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής και δεύτερου αεροπλανοφόρου στον Κόλπο, ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων, το Ισραήλ εκφράζει ανησυχία ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να επιδιώξει μια συμφωνία που θα περιορίζεται αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αφήνοντας εκτός το βαλλιστικό του πρόγραμμα και τη στήριξη που παρέχει σε ένοπλες οργανώσεις, όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.

Πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα παρουσιάσει στον Αμερικανό πρόεδρο τις ισραηλινές θέσεις για το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει περιορισμούς στους βαλλιστικούς πυραύλους και διακοπή της υποστήριξης προς τον λεγόμενο «ιρανικό άξονα».

Από την Αυστραλία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ εξέφρασε την ελπίδα ότι η συνάντηση θα συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού που αποκάλεσε «αυτοκρατορία του κακού», αναφερόμενος στο Ιράν. Πηγές δεν απέκλειαν, επίσης, το ενδεχόμενο να τεθεί στο τραπέζι και το σενάριο στρατιωτικής δράσης, εφόσον η διπλωματία δεν αποδώσει.

Φθάνοντας στην Ουάσινγκτον το βράδυ της Τρίτης, ο Νετανιάχου είχε ήδη συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, στο επίκεντρο βρέθηκαν τα περιφερειακά ζητήματα και ο πρώτος κύκλος των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Στην ατζέντα των συνομιλιών Τραμπ–Νετανιάχου περιλαμβάνεται και η Λωρίδα της Γάζας. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει την προώθηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με αμερικανική διαμεσολάβηση. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άνα Κέλι, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά με το Ισραήλ για την εφαρμογή της συμφωνίας και την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Παρά τη γενικότερη σύμπλευση των δύο ηγετών και τον ρόλο των ΗΠΑ ως βασικού προμηθευτή αμυντικού εξοπλισμού του Ισραήλ, δεν αποκλείεται να υπάρξουν διαφωνίες. Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα προβλέπει, σε βάθος χρόνου, τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους — πρόταση που απορρίπτουν ο Νετανιάχου και οι εταίροι του στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Την ίδια ώρα, το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε την Κυριακή μέτρα που επεκτείνουν τον έλεγχο του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις. Ο Τραμπ, σε δηλώσεις του στο Axios, επανέλαβε ότι αντιτίθεται στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, σημειώνοντας πως «υπάρχουν ήδη αρκετά ζητήματα προς διαχείριση».